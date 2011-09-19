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Politika

Cumhurbaşkanı Gül Almanya'da BERLİN (A.A)

19 Eylül 2011 01:13

-Cumhurbaşkanı Gül Almanya'da BERLİN (A.A) - 18.09.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff, yarın gerçekleşecek resmi temaslar öncesinde özel bir program çerçevesinde Wansee Gölü'nde tekne turu yaptı ve birlikte akşam yemeği yedi. Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül ile Almanya Cumhurbaşkanı Wulff ve eşi Bettina Wulff, Wannsee Limanı'nda bir araya geldikten sonra tekneye binerek Wansee Gölü'nde gezinti yaptı.  Cumhurbaşkanları ve eşleri, Port von Sacrow'da tekneden indi ve yürüyerek Heiland Kilisesi'ne geldi. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan 1844 yılında inşa edilmiş kilise hakkında yetkililerden bilgi alan cumhurbaşkanları, kilisenin içini de gezdi.  Daha sonra  Gül ve Wulff ile beraberlerindekiler tekneyle kilisenin olduğu bölgeden ayrılarak Soğuk Savaş Müzesi'ne gitti. Tekne gezisi ve ziyaretlerin ardından Cumhurbaşkanı Gül ve eşi, Wulff ve eşinin kendileri onuruna verdiği özel akşam yemeğine katıldı.  Almanya'nın bölünmüş olduğu dönemde ''yasak bölge''de bulunan Heiland Kilisesi o dönemde kullanılmıyordu. İki Almanya'nın 1990 yılında birleşmesinin ardından kullanılmadığı dönemde hasar gören kilise restore edildi. UNESCO Kültür Mirası Listesi'ne giren kilisenin ''bir dönemin sonunu'' simgelediği ifade ediliyor.

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