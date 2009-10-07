Cumhurbaşkanı Gül, AFP'ye demeç verdi

Çalışma ziyareti için yarın Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek olan Abdullah Gül, Fransız Haber Ajansı AFP'ye verdiği demeçte. Türkiye-Ermenistan yakınlaşmasına da değindi ve ''Geçmişin sorunlarını bugün yaşamaya devam edersek, geleceği zehirleriz'' dedi.

1. Dünya Savaşı yıllarında hem Türkler, hem de Ermeniler'in ''çok acı çektiklerini'' ifade eden Abdullah Gül, ''Unutulmamalı ki bizler de dünyanın dört bir yanında, Balkanlar'da, Kafkasya'da çok ızdırap çektik. Milyonlarca insan, Balkanlar, Ortadoğu ve Kafkasya'dan Anadolu'ya göç etmek zorunda kaldı. Yolda bu insanların yarısı öldü veya öldürüldü'' diye konuştu.

Gül, ''Bir asır önce olup bitenler hakkında çeşitli iddialar var. Şurası muhakkak ki, neyin nerede nasıl olup bittiğini bilmeyenler bu konularda karar veremez'' dedi.

Gül, ''Bizim arzumuz, tarihçilerin, uzmanların bu konuya eğilmesi. Ortak tarih komisyonunun varacağı sonuçları kabul etmeye hazırız. Samimiyetimizi göstermek için de konuyla ilgilenen her ülkenin komisyona katılabileceğini belirttik. Fransız tarihçiler de isterlerse katılabilirler'' diye konuştu.

''ÖNCELİĞİMİZ, AB MÜKTESEBATINI HAYATA GEÇİRMEK''

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, AFP'ye demecinde, ''Öncelik verdiğimiz konu, AB kazanımlarını Türkiye'de hayata geçirmek. Bu konuya yoğunlaşmış bulunuyoruz'' diye konuştu.

''AB, Türkiye ile ilişkiye başladığında burası Müslüman ülkeydi. Bu yeni birşey değil'' diyen Gül, ''Hem sonra AB de kendini dini birlik olarak takdim etmedi. Onun ortak değerleri; demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğüdür. Biz de Avrupa ile ilişkilerimizi bu zemin üzerine oturttuk'' dedi.

Gül, ''Türkiye, AB kriterlerini kabul etmekle kalmıyor, bu değerleri bölgeye ve komşu ülkelere yaymak için rol üstleniyor'' diye konuştu.