Cumhurbaşkanı Gül: '28 Şubat'ta imzam yok

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''28 Şubat döneminde MGK'da alınan kararların altında bakan olarak imzanız vardı. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?'' şeklindeki soruya ''O dönem bakandım ama MGK üyesi değildim. İmzam yok'' dedi.

Hollanda’ya giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Esenboğa Havalimanı’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül şunları söyledi:

"Hepimiz o dönemin çok canlı şahitleriyiz. Çoğumuzun çok önemli pozisyonları vardı. O dönem hala herkesin hafızasında canlıdır. Demokrasiye müdahale edilen bir ara dönem yaşamıştır Türkiye ve bu dönemin yargı tarafından incelemesinden daha tabi bir durum olamaz. Bir hukuksuzluk varsa yargı bunu inceleyecektir. Ben Refahyol hükümetinde bakandım ama MGK üyesi değildim. Dolayısıyla o günkü MGK kararlarında imzam yok. O konular daha sonra Bakanlar Kurulu'na getirilip herhangi bir Bakanlar Kurulu kararı çıkartılmadığı için imzam da yok. Ama o dönemi yaşayanlardan biriyim. 12 Eylül ile ilgili Cumhurbaşkanlığı'na herhangi bir yazı ya da iddianame gelmedi."