Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vucic ve İzzetbegoviç ile görüşmesi sona erdi
Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi
29 Ocak 2018 18:30
Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA)
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
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