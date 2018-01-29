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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vucic ve İzzetbegoviç ile görüşmesi sona erdi

Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA)  CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi

29 Ocak 2018 18:30

Gülseli KENARLI / İSTANBUL,(DHA) 
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandar Vucic ve Bosna Hersek Başkanlık Konseyi üyesi Bakir İzzetbegoviç ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

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