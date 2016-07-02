Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kalemi 3 bin liraya satıldı

Tüketiciler Birliği Genel Merkezi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın hediye ettiği ve üzerinde ismi yazılı olan kalemi, hayır işlerinde kullanılmak üzere Kayseri'de satışa sundu. Kalem 3 bin liraya satıldı. Kalemi satın alan iş adamı Halil İbrahim Ersolak, bundan sonraki yıllarda bu işin müdavimi olacağını söyledi.

"Bu yıl rakam arttı"

Geçen yıl başlattıkları kampanyayı geleneksel hale getirdiklerini belirten Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, "Cumhurbaşkanımızın geleneksel olarak bizi her yıl Ramazan'a davet etmesi ve bir kalem hediye etmesini biz de Tüketiciler Birliği olarak geleneksel bir faydaya dönüştürmek istedik. Geçen yıl aldığımız kalemi belli bir iaşe karşılığında bir hayırsevere satmıştık. Bu yıl rakamı biraz daha artırdık. Önümüzdeki yıl daha fazla olmasını arzu ederek böyle bir çalışmayı gelenekselleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız fakirlerin sofrasına oturan, ihtiyaç sahiplerinin halinden anlayan bir insan. Biz de onun kalemini, yine onun yaptığı hayırlara vesile olsun diye ihtiyaç sahiplerine vermek üzere bir hayırsevere sattık. Umarım bu miktarı seneye daha çok, ondan sonraki seneye daha çok artırırız" diye konuştu. Genel Başkan Mahmut Şahin, geçen yıl iaşe paketi karşılığında sattıkları kaleme, bu yıl hediye çeki karşılığında alıcı bulduklarını, böylece ihtiyaç sahiplerinin istedikleri gibi alışveriş yapmalarının önünü açtıklarını kaydetti.

"Her yıl müdavimi olacağım"

İş insanı Halil İbrahim Ersolak, şunları söyledi:

"İnternet ve gazetelerden Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği kalemin hayır için satışa sunulduğunu görünce, duyarsız kalamadım. Arkadaşlarla irtibata geçtim. Daha fazla veren olur diye bekliyordum ama kısmet bize oldu. İnşallah hem Sayın Cumhurbaşkanımızın hediye ettiği kalemle hayır işlerine imza atarız, hem de bu vesile ile ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunmuş oluruz bu mübarek aylarda. Bundan sonraki yıllarda da bu işin müdavimi oluruz. Bundan sonra her yıl aday olacağım."