Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemi yerel seçim; belediye başkanları hakkında neler söyledi?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 24 Haziran'daki baskın seçimlerin ardından en kapsamlı değerlendirmesini İl Başkanları Toplantısı'nda yaptı. Erdoğan yerel seçimlere giderken belediye başkanlarına uyarılarda bulundu. "Bu millet şamar oğlanı değil, 1 oy 2 oy verir sonra kenara koyar" diyen Erdoğan "Yerel seçim sürecinde adayların kaşına gözüne bakmayacağız, iş bitiriyor mu ona bakacağız" ifadesini kullandı.

Erdoğan partisnin il başkanları toplantısında gündeme ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yerel yönetimler hakkında konuşan Erdoğan belediye başkanlarına şunları söyledi:

-24 Haziran'ı doğru analiz edemezsek, gereğini yapamazsak geçmişimizle çelişmiş oluruz.

-Millete yanlış yapan kimsenin AK Parti'de yeri olamaz.

-Bana gelen raporlara bakınca bazı eleştiriler var ki çok çok önemli. Vatandaşlar özellikle şunu arıyor. Tevazu arıyor. Benim dükkanıma gelip bir çay içmedikten sonra ben belediye başkanını ne yapayım diyor. Değerli arkadaşlar bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Biz tevazumuzu kaybettiysek, puan kaybına da açık net kaybımız olmuştur.

-En güçlü olduğumuz yerlerde puan kaybettiysek bunu kendimize soracağız. Çok iyi hizmetler yapmış olabiliriz ama bu yeterli değildir. Önemli olan gönüllere girmektir. Gönüllere girmiyorsak, vatandaşa tepeden gurur abidesi olarak bakıyorsak, kusura bakmayın bu millet şamar oğlanı değil. Bir oy verir, iki oy verir kenara koyar.

-24 Haziran'ın fotoğrafını iyi çekmemiz lazım. Mart 2019 için adaylarımızı buna göre seçmemiz lazım."

"Gönül belediyeciliği seferberliği"

-2019 Martı'na kadar belediyeciliğin adını gönül belediyeciliği seferberliği olarak ilan ediyorum. Milletimiz bunca yıldır bizi kendisine en iyi ve adil hizmeti verdiğimiz için desteklemiştir.

-Aşk ile, şevk ile, adalet ile çalışmayan belediye başkanı arkasında enkaz bırakır. Vatandaşı ile beraber olmayan belediye başkanı bir taraftan yaparken, bir taraftan yıkar. Arkasında enkaz bırakır. Belediye başkanlarımız 9 ayı çok iyi kullanmalı eksikleri tamamlama kalpleri onarma imkanına sahiptir.