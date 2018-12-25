Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından RTÜK'e Halk TV şikâyeti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması, ihlale konu programın ise beş kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvuruda bulundu.

RTÜK'e verilen dilekçede Halk TV'de sunulan "Halk Arenası" isimli programa 21 Aralık 2018'de katılan Gezen ve Akpınar'ın "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan ve hakaret niteliği taşıyan ifadeler sarf ettikleri, açıkça ölüm ve anayasal düzene karşı darbe tehdidinde bulundukları" iddia edildi.

Bu sebeple Gezen ve Akpınar hakkında adli soruşturma başlatıldığı hatırlatılan dilekçede, "Söz konusu ifadeler, Türk Ceza Kanunu kapsamında suç teşkil etmekle birlikte, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 'Yayın Hizmeti İlkeleri' başlıklı 8. maddesinin de ihlali niteliğindedir" denildi.

Programın tamamı incelendiğinde, kullanılan ifadelerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik toplumda düşmanlık oluşturmak amacına matuf, nefret duyguları ile hareket edilerek sarf edilmiş nitelik ve ağırlıkta olduğunun görüleceği kaydedilen dilekçede, "Eleştiri sınırları ötesinde, Sayın Cumhurbaşkanımızı 'aşağılayan', hatta 'ölümle', 'asılmakla' tehdit eden, bununla birlikte Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya yönelik darbe propagandası niteliğinde ifadelerle dolu söz konusu programın, anılan yayın ilkelerine aykırı olduğu ve hukuken himaye edilemeyeceği açıkça ortadadır" ifadelerine yer verildi.

Şikayete konu program hakkında, daha önce de ilgili kanunu ihlal sebebiyle verilmiş cezalar bulunduğu belirtilen dilekçede, ihlallerin gerçek manada önlenmesi için program hakkında caydırıcı yaptırım uygulanması gerektiği kaydedildi.

Dilekçede, 6112 sayılı Kanun'un "Yayın Hizmeti İlkeleri" başlıklı 8. maddesinin ihlali sebebiyle aynı kanunun idari yaptırımlara ilişkin maddesi uyarınca, programın hizmet sağlayıcısı hakkında uyarı kararı ile birlikte 10 bin liradan az olmayacak şekilde idari para cezasına hükmolunmasına, ayrıca tedbiren ihlale konu programın beş kereye kadar durdurulmasına karar verilmesi istendi.

Ne olmuştu?

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında Halk Arenası programındaki söylemleri nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Metin Akpınar ve Müjdat Gezen sabah saatlerinde polis eşliğinde adliyeye getirildi. Savcılık sorguları yaklaşık 1,5 saat süren Akpınar ve Gezen adli kontrol İstemiyle mahkemeye sevk edildi.

Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e yurt dışı çıkış yasağı konuldu, haftada bir gün karakola giderek imza vermeleri şartıyla serbest bırakıldılar.

Bu arada Müjdat Gezen'in savcılık ifadesinde tiyatrocu olduğunu, sözlerinin mizahi bir eleştiri olduğunu belirterek, "Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktu. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

"Ben konuşma mizah olsun diye söyledim"

Savcılık ifadesinde Gezen'e programda yaptığı konuşma hatırlatıldı. Müjdat Gezen de "Benim Halk Arenası programında yapmış olduğum konuşmam doğrudur. Ben konuşma mizah olsun diye söyledim. Benim herhangi bir Cumhurbaşkanına hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanı grup toplantısında 'Bu Kadıköy'de oturanlar kaymak tabakadır. Türkiye yıkılsa umurlarında değildir' demiştir. Ben de Kadıköy'de oturduğumdan dolayı eleştirmek amacıyla bu sözleri söyledim. Dediğim gibi benim Cumhurbaşkanına hakaret kastım yoktur. Bu söylediğim sözler birebir doğrudur. Fakat hakaret kastıyla söylenmiş sözler değildir" dediği belirtildi.

"Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktu"

Gezen'in ifadesinde şu sözleri kullandığı öğrenildi:

"Ben tiyatrocuyum. Sahnede de bu cümleyi birebir kullanıyorum. Çünkü tiyatrom Kadıköy'dedir. Kadıköy'de de, tiyatromda da, komedi oyununda da bu sözleri söylüyorum. Söylememdeki amaç mizahi bir eleştiridir. Kimseye hakaret etme kastım yoktur. Cumhurbaşkanına da asla hakaret kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Başsavcılıktan "Müjdat Gezen ve Metin Akpınar" açıklaması

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemeden adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılan Sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'la ilgili yürütülen soruşturma kapsamında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Müjdat Gezen'in "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" ve "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildiği belirtilerek, "Her iki şüpheli hakkında "yurt dışına çıkışı yasaklanmak" ve "Haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" denildi.

Açıklamada, "Uğur Dündar tarafından sunulan Halk Arenası adlı programın 21 Aralık 2018 tarihli bölümüne katılan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın TürkiyeCumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanını hedef alarak hakaret içerikli sözler söyleyip darbe ve ölüm tehdidinde bulundukları yönünde medyada haberleryer aldığının 22 Aralık 2018 tarihinde öğrenilmesi üzerine 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 160. maddesi uyarınca işin aslını araştırmak ve sorumlular hakkında yasal gereğine tevessül etmek amacıyla soruşturma başlatılmış ve ilgili programa ait kayıtlar açık kaynaklardan temin edilerek muhafaza altına alındıktan sonra dökümü yapılmak üzere bilirkişiye tevdi edilmiştir" denildi.

"Akpınar ve Gezen'e adli kontrol kararı verilmiştir"

Açıklamada,"Bu soruşturma kapsamında 23 Aralık 2018 tarihinde Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğüne müzekkere yazılarak şüphelilerin savunmaları alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri yönünde talimat verilmiştir. Sunulan bilirkişi raporunda yer alan konuşmalar değerlendirilerek şüpheli Müjdat Gezen hakkında "Cumhurbaşkanına Hakaret" (TCK m.299), şüpheli Metin Akpınar hakkında ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik" (TCK m.313/1) "Cumhurbaşkanına Hakaret "(TCK m.299), "Halkın Bir Kesimini Aşağılama" (TCK m.216/2) ve "Suçu ve Suçluyu Övme" (TCK m.215) suçlarından adli işlem yapılmıştır. 24 Aralık 2018 günü saat 11.00 civarında adliyemizde hazır olup ifadeleri alınan şüphelilerden Müjdat Gezen, "Cumhurbaşkanına Hakaret" suçundan, Metin Akpınar ise "Halkı T.C. Hükümetine Karşı Silahlı İsyana Tahrik ve Cumhurbaşkanına Hakaret" suçlarından adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, her iki şüpheli hakkında "yurt dışına çıkışı yasaklanmak" ve "Haftada bir gün karakola imza vermek" suretiyle adli kontrol kararı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.