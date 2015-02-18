Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatından 'Katil ve Hırsız Erdoğan' manşetine suç duyurusu

Birgün Gazetesi’nin 17 Şubat 2015 tarihli nüshasında “Biz senin nefret ettiğin 35 milyonuz! Biz de işledik aynı suçu…Madem öyle bizi de alın! Çamura batırdığınız memleketi kurtarın” spotu ve “Katil ve Hırsız Erdoğan” manşeti ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



Dilekçede, Cumhurbaşkanına hakaret suçlaması yapılırken, manşeti atan kişilerin tespit edilmesi ve haklarında yasal işlem yapılması talep edildi.



Dilekçe, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.