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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın araç konvoyu yenilendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, araç konvoyunda değişikliğe gidildi

14 Kasım 2014 20:15

Cumhurbaşkanlığı makamı, sonra uçağını değiştiren Erdoğan'ın araç konvoyunda da değişikliği gidildi. Makam aracını yenileyen Erdoğan ilk kez yeni aracıyla görüntülendi. Erdoğan'ın konvoyundaki yenilik sadece bununla sınırlı değildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önce kullandığı uçağı ardından makamını değiştirdi. Erdoğan son olarak da makam aracı değişikliğiyle kameraların karşısına çıktı. Yeni makam aracı da tıpkı eskisi gibi Mercedes.

 

Özel zırhla donatıldı

 

Özel yapım 2015 model araç 6 bin motor gücünde ve 12 silindir. Yeni makam aracı ayrıca saldırılara karşı özel bir zırha da sahip.

Konvoydaki yenilik sadece makam aracıyla sınırlı değildi. Kimyasal ve biyolojik saldırılara karşı tam donanımlı ambulans yenisiyle değiştirildi.

Erdoğan Cuma Namazı için yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yakınında yer alan Hisarcıklıoğlu camisi'ni tercih etti.

Her zaman olduğu gibi çıkışta vatandaşlara ve basın mensuplarına simit dağıttı.

 

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