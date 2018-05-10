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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara karaçam tohumlu mektup

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 'Milletimizle birlikte daha yeşil bir Türkiye' kampanyası kapsamında içinde karaçam tohumu bulunan küçük bir paketle, vatandaşlara kendi imzasıyla mektup gön

10 Mayıs 2018 14:16

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nın \'Milletimizle birlikte daha yeşil bir Türkiye\' kampanyası kapsamında içinde karaçam tohumu bulunan küçük bir paketle, vatandaşlara kendi imzasıyla mektup gönderdi. Erdoğan mektubunda, \'\'Zarf içindeki tohumları toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye için siz de katkıda bulunabilirsiniz\'\' ifadelerine yer verdi.
Orman ve Su İşleri Bakanlığı, \'Milletimizle birlikte daha yeşil Türkiye\' kampanyası kapsamında PTT vasıtasıyla vatandaşların adreslerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mektubu, kampanyaya ilişkin bir broşür ve içinde karaçam tohumu bulunan küçük bir paket ulaştırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Dünya Ormancılık, Dünya Su ve Dünya Meteoroloji Günü nedeniyle kaleme aldığı mektupta şu ifadelere yer verildi:
\'\'Büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu doğrultuda hayata geçirdiğimiz hizmetlerle Türkiye\'yi eğitimden sağlığa ulaştırmadan, enerjiye, tarımdan sanayiye kadar her alanda 16 yılda 3,5 kat büyüttük. Bugüne kadar yaptıklarımızla yetinmiyor ve 2023 vizyonumuzla çok daha büyük hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Elde ettiğimiz başarılarda Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın yaptığı yatırımların ve çalışmaların da büyük katkısı vardır. Bakanlığımız, her bir köşesi cennet parçası olan güzel vatanımızda çığır açan yatırımlar yaptı ve yapmaya devam ediyor. Orman, su, tabiat ve meteoroloji alanında yaptığımız her çalışmada, çevreyi ve canlıları korumayı temel ilke edindik. Ülkemizin tabii kaynaklarını koruma-kullanma dengesini gözeterek, sizlerin hizmetine ve kullanımına sunmayı sürdürüyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan \'Daha yeşil bir Türkiye\'yi birlikte inşa edelim\' kampanyamız çerçevesinde, sizlere ulaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Zarf içindeki tohumları toprakla buluşturarak, daha yeşil bir Türkiye için siz de katkıda bulunabilirsiniz. Ailenizle birlikte mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir ömür diliyorum. En kalbi selamlarımla.\'\'

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