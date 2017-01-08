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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye telgrafı

Erdoğan, şehit Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın ailesine taziye telgrafı gönderdi

08 Ocak 2017 02:37

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Selçuk Erdoğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı diledi.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik sürdürülen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında, Suriye El-Bab bölgesinde icra edilen operasyonda yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan asker Erdoğan'ın ailesine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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