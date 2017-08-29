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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan rektör atamaları

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı

29 Ağustos 2017 20:36

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, üç üniversiteye rektör ataması yaptı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yükseköğretim Kurulu\'nun önerdiği adaylar arasından üç üniversiteye rektör atadı. 
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın 130\'uncu ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu\'nun 13\'üncü maddeleri uyarınca, Cumhurbaşkanı Erdoğan; Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Mustafa Alişarlı\'yı, yeni kurulan İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Mustafa Berktaş\'ı ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü\'ne Prof. Dr. Muhsin Kar\'ı atadı. 

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