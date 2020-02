Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan operasyon mesajı: Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü isimlerle yaptığı sınır karakolu ziyaretini değerlendirdi. Askerler için "Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok" diyen Erdoğan, "Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Eğitim sistemimizden beklentimiz çocuklarımızı hayırlı birer evlat olarak yetiştirmesidir. Elde ettiğimiz başarılar önemlidir fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim-öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer olmamız gereken yer değildir.

Eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz noktaya henüz Ulaşamadığımıza inanıyorum. Tamamen sınav kazanmaya odaklanmış bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. İşte bu TEOG meselesini bundan dolayı kaldıralım dedik. Biz TEOG'la okumadık. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım. Sınav amaç değil araçtır. Çocuklarımıza öğrendikleri bilgiyle kendilerine ailelerine insanlığa nasıl faydalı olmaları gerektiğini aşılamamız gerekiyor. Önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretimin altyapısında gerçekleştirdiğimiz devrimi içeriğinde de hayata geçireceğiz. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bihaber, medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz.

"Bu zihniyet sorgulanmalı"

Her kim ki sizi ülkenize milletinize, devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bir milletvekili uluslararası yatırımcıyı davet etmemize 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye yanıt verdi. Böyle bir zihniyetin sorgulamasını da yapmamız gerekiyor. Biz bunlara "mankurt" diyoruz. Mankurt beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, ailesini düşman gören kişi demektir. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin aleyhine çalışanlar da mankurttur. Nerede bunun genel başkanı, neden sen ne diyorsun demiyor? Tam aksine cepheye sürüyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip şehitlerimizin anılmasını engellemeye kalkar. Türkiye büyüdükçe, geliştikçe, güçlendikçe karşımıza çıkan sorunların mahiyeti ve çapı da ona göre değişiyor, işimiz kolay değil, nerelerden nerelere geldik.

"Yeni hedefleri her an duyabilirsiniz"

Buraya gelirken son rakamı aldım, Afrin'de 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik. En uç noktadaydık, sınırdaydık. Sanatçılarımızla askerlerimizle içiçe olduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla zurnayla gitmedik. Orada askerimizle güzel bir buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik ve en ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Ve yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz.

"Kimseden icazet beklemeyeceğiz"

Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. İşte ne oldu? Suriye'ye kaçtılar, Afrin'e kaçtılar, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki Bağdat yönetimine, özellikle söyledik, 'Siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz.' Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz."