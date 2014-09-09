Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ölen işçilerin ailelerine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu akşam Çankaya Köşkü'nden ayrılmadan önce hayatını kaybeden işçilerin ailelerini telefonla aradığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, görüşmelerde, faciadan derin üzüntü duyduğunu ve olayla ilgili yetkililerden bilgi aldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelere, Allah'tan sabır ve metanet, kazada hayatlarını kaybedenlere de rahmet dileğinde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elim iş kazasının tüm Türkiye'yi üzüntüye boğduğuna işaret ederek olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmış olduğuna dikkati çekti.

Erdoğan, kazada hayatını kaybedenlerden Hıdır Ali Genç'in babası Mustafa Genç, Vahdet Biçer'in kardeşi Hüseyin Biçer, Cengiz Bilgi'nin kardeşi İbrahim Bilgi, Menderes Meşe'nin kardeşi Rasim Meşe, Cengiz Tatoğlu'nun kuzeni Ahmet Tatoğlu, Bilal Bal'ın kardeşi Emre Bal, Tahir Kara'nın Ferdi Kara ve Murat Usta'nın babası Dursun Usta'yı arayarak taziye dileğinde bulundu. İsmail Sarıtaş'ın ailesine ise ulaşılamadığı öğrenildi.