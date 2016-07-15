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Erdoğan: Teröre karşı ikircikli tutum sergileyenler, Fransa saldırısından gerekli dersleri çıkarmalı

"Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur"

15 Temmuz 2016 15:23

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa’nın Nice şehrinde gerçekleşen terör saldırısını kınadı. Erdoğan saldırıyla ilgili olarak, "Terör saldırısı olduğu değerlendirilen bu barbarca eylem, terörizme karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele verilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Nice saldırısına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"Fransa’nın Nice şehrinde, milli gün kutlaması sırasında meydana gelen insanlık dışı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırıda hayatını kaybedenleri tazimle yad ediyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kurbanların ailelerine ve Fransız halkına, şahsım ve milletim adına samimi başsağlığı dileklerimi ifade ediyorum.

Pek çok terör saldırısına maruz kalmış bir ülke olarak, Fransa’yı ve Fransız halkının duygularını gayet iyi anlıyoruz. Terör saldırısı olduğu değerlendirilen bu barbarca eylem, terörizme karşı kararlı ve tutarlı bir mücadele verilmesi zaruretini bir kez daha ortaya koymuştur.

Terör karşısında ikircikli tutum sergileyen herkesin, Fransa’yı hedef alan bu son saldırıdan gerekli dersleri çıkarmalarını bekliyoruz. Terör örgütleri için Türkiye ile Fransa’nın, Irak ile Belçika’nın, Suudi Arabistan ile Amerika’nın bir farkının olmadığını artık hep birlikte görmeliyiz.

Terörün dini, ırkı ve milliyeti yoktur. Bu hunharca eylemi gerçekleştirenlerin de insanlıkla bir ilgisi yoktur. Bu barbarların esas itibariyle bu dünyada bir yeri de yoktur ve olmamalıdır.

Olaydan duyduğumuz derin üzüntüyü ve Fransa halkının acısını paylaştığımızı tekrar ifade ediyor ve Türkiye’nin bu zor günde Fransız devletinin ve halkının yanında olduğunu özellikle belirtmek istiyorum.

Fransa Cumhurbaşkanı Sayın Hollande nezdinde Fransız halkına bir kez daha başsağlığı dileklerimi sunuyorum.”

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