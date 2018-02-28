T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Necmettin Erbakan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

28 Şubat 2018 01:12

Milli Görüş'ün lideri Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'ncı yılı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN-Saadet Partisi'nin Erbakan anmasında CHP ve İyi Parti var, AKP yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın vefatının 7'nci yılı dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

Erbakan ile çekilen fotoğrafının yer aldığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ahirete irtihalinin 7. seneidevriyesinde, 54. Hükümetin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan'a yüce Mevla'dan rahmet ve mağfiret diliyorum" dedi. 

Erbakan'ın liderliğini yaptığı siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmediğini ifade eden Erdoğan, "Yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam etti" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mesajı şöyle:

""Merhum hocamız hayatını 'ahlak, adalet ve barış' için harcamış, ülkesinin ve milletinin menfaatini daima üstün tutmuş büyük bir aksiyon ve dava adamıydı. Kendisi yarım asra yaklaşan siyasi hayatı boyunca tüm engellemelere, haksızlık ve hukuksuzluklara rağmen 'İman varsa imkan da vardır.' diyerek asla yeise düşmeden mücadelesini kararlılıkla devam ettirmiştir. Liderliğini yaptığı hiçbir siyasi hareketin meşruiyetten, hukuktan, hak ve adalet çizgisinden sapmasına müsaade etmemiştir. Merhum Erbakan Hocamızın en önemli özelliklerinden biri de Türk milletine duyduğu güven ile Türkiye'nin aydınlık ve müreffeh geleceğine olan sarsılmaz inancıdır. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızı şükranla yad ediyorum."

ETİKETLER

Cumhurbaşkanı Tayyip ErdoğanMilli GörüşNecmettin Erbakanölüm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24