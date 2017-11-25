Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mısır'daki saldırıya tepki: 'Bunlara nasıl Müslüman denir' (2)

PARTİLİLERE SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanlığı\'nda 1518 muvazzaf astsubay adayının mezuniyet töreninden sonra partisinin genişletilmiş il danışma meclisi toplantısı için Kurtdereli Spor Salonu\'na geçti. Burada partililere yaptığı konuşmasında, Balıkesir\'e 16 Nisan referandum öncesinde geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sırada partililerin, \'Erdek burada reisinin yanında\' sloganı atması üzerine, \"Bak Erdek çok çalışacaksınız, Mart\'ta Erdek\'i alacaksınız\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"AK Parti olarak 15 yıl boyunca ülkemizin her biri köşesine bölgesine iş ve aş götürmek için, hizmet götürmek için ter döktük. Tek gayemiz, milletimize hizmet etmek, ülkemizi adaletle kalkındırmak oldu. Ne zaman terör örgütüne öldürücü darbeyi vurmak için hazırlık yapılsa gizli açık tehditlerle, yönlendirmeyle bunu engelliyorlardı. Ülkemiz ithal fikirlerin, silahların cenneti olmuştu. Ekonomisi üretmeden, riske girmeden sadece devlete borç vererek geçinen faiz lobisinin oyuncağı haline gelmişti. Medya patronlarının ülkeyi yönettiği bir acziyet içindeydi. Hükümet olarak bu tabloyu 15 yılda temizledik. Sadece ülkemizi büyütmekle kalmadık, gerçek bağımsızlığını kazandırdık. Ülkemizin iradesine vurulan prangaları söküp attık. Kendi silahımızı, tankımızı, savaş gemimizi üretmekle kalmıyor, bunları ihraç ediyoruz. Türkiye, silahlı İHA\'ları milli imkanlarla imal eden dünyanın 10 ülkesinden birisi olmuştur. Türkiye, belli uluslararası örgütlere ileri garnizonluk yapan değil, milli menfaatlerini ne olursa olsun gerçekleştiren ülkedir. Kendi imkan ve kabiliyetlerimizi ortaya koyuyoruz\" diye konuştu.

NATO SKANDALINA DEĞİNDE

NATO\'da yaşanan skandalı da hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"NATO\'daki skandalda Türkiye\'nin hak ve hukukunu koruma kararlılığı, birilerine artık kendilerine çeki düzen verme zorunluluğu kılıyor. Sadece askeri ve ekonomik olarak güçlü olmak yetmez, asıl özgüven sahibi olmak da gerekli. Bunun için öncelikle zihinlere vurulan zincirlerin kırılması lazım. Onların asıl silahları zihinlere vurulan prangalardır. Asla birileri sağ yanağımıza vurulduğu zaman sol yanağımızı çevirenlerden olamayız. Biz sırf kendi siyasi istikbalimiz tehlikeye girmesin diye milletimize yapılan saldırıları sineye çekemeyiz. Birisi ülkemize karşı hadsizlik yapıyorsa onun cüssesine, kimliğine bakmadan tepkimizi ortaya koyarız. Ne şahsıma, ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'e ne ordumuza dil uzatılmasına asla müsaade etmeyiz. Hele hele bu aziz milletin onuruyla oynanmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu da böyle bilinsin\" diye konuştu.

MUHALEFETE SER ELEŞTİRİLERDE BULUNDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu\'nu eleştirip konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Türkiye\'nin 15 yıl öncesine göre hiç gelişmediği tek alan anamuhalefetin durumudur. Hamdolsun diğer tüm konularda belli mesafe aldık, sorunu çözdük. Ancak anamuhalefet meselesinde hiçbir ilerleme kaydedemedik. Hala dünyaya 1940\'ların penceresinden bakan, müzelik bir ana muhalefetimiz var. Hala milli meselelerde kişisel hırslarını ideolojik takıntıları olan ana muhalefet var. Hala sabah \'evet\' akşam \'hayır\' diyen çarkçı bir ana muhalefetimiz var. İnanın bu hallerini, tutarsızlıklarını gördükçe ülkem adına utanıyorum. Putin\'in davetiyle Soçi\'ye günübirlik ziyaret yaptık. İran Cumhurbaşkanı Ruhani\'nin katılımıyla bölgemiz için önemli üçlü zirve toplantısı yaptık. Başta Suriye krizi olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleyi görüştük. Bu krize insani siyasi bir çözüm bulabileceğimizi iştişare ettik. Sadece bölgedeki mazlumlar değil, tüm dünya Soçi\'deki görüşmeye, sonuç bildirgesine, kararlara kilitlendi. Üç lider olarak durumu sonlandırmaya yönelik çok kritik kararlar aldık. Bu kararların olumlu yansımalarını zamanla belirgin şekilde görmeye başlayacağız. 15 günde bir, ayda bir bir araya gelmelerimiz devam edecek. Soçi\'deki görüşmede tüm dünya barışı geleceği gördü. Peki bizim anamuhalefet ne gördü biliyor musunuz, sandalye gördü sandalye. Tarihi Soçi zirvesinde CHP\'yi ilgilendiren, kazayla devrilen bir sandalye oldu. Bir milletvekili çıktı kıdemli diplomatlara, siyaset bilimcilere adeta taş çıkartırcasına, düşen bir sandalyeye sığdırmayı başardı. Neymiş Putin, bunun üzerinden tüm dünyaya mesaj vermişmiş. Biraz daha kafa yorsa diploması külliyatına yeni diplomasi teorisi kazandıracak dedik ama olmadı. Çünkü yanımda değerli diplomatlar var. Anamuhalefet değil sanki komedi sahnesi. İnanın bunların gözleri kendi sığ dünyalarından başka bir şeyi görmüyor. Milletvekili böyle olanın genel başkanı farklı mı olur? Aralarında Balıkesir\'in de bulunduğu yerler için \'Buraları alacağız\' diye ahkam kesmiş. Eskiler \'Aç tavuk kendini darı ambarında sanır\' derler. Ya sen bugüne kadar girdiğin seçimleri kaybettin ya. Bunları unuttun mu? Kendine göre hayal dünyası oluşturdu. Havalar attı. Yüzde 40 almazsam istifa ederim dedi, seçimlerden sonra sözlerinin hepsini unuttu. 2019 seçimlerinde de aynısını yapacak, onun için de medya buna ne diyor, \'Çarkçı Kemal\' diyor. Sevgili Kemal! İşte Balıkesir burda. Gel hadi bakalım gel de al. İşte meydan, hodri meydan. Balıkesir\'den bu çarkçı anamuhalefete ders verecek güçlü bir netice bekliyorum. Kiyafetsiz zatın şahsım ve ailem adına iftiralarına yarını istanbul\'da cevap vereceğim. Şimdi o konulara girmiyorum. Muhalefetin bu acınası hali bizim işimizi kolaylaştırmıyor. Daha da zorlaştırıyor.\"

Bazı kesimlerin aradan onca yıl geçmiş olmasına rağmen AK Parti\'yi hala anlayamadığını belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, \"Sandalyelerin, hakaretlerin havada uçuşmadığı, kavgasız gürültüsüz kurultay yapamayanların AK Parti\'nin yenilenme çalışmalarını baltalamaya çalışmalarını gülerek takip ediyoruz. Buna asla fırsat vermeyeceğiz. AK Parti kişisel hesapların, kavgaların partisi değildir. İç çatışmalarla enerjisini tüketen bir parti değildir. Millete hizmet için kurduk. Kavgamız birbirimizle değil, vesayet odaklarıyladır. Terör örgütleriyledir. Faiz lobileriyle, içerideki ve dışarıdaki ihanet şebekeleriyledir. Makamların, payelerin asla aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. Kadroları yenilerken vefayı, sevgiyi bırakmayacağız\" dedi.

Taylan YILDIRIM-Hilmi DUYAR/BALIKESİR, (DHA)