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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan köprü üstünde ikramiye pazarlığı; işçilere 3'er bin lira ödenecek

"Sen bunu zekatına say, sadakana say; biz o tarihi beklemeden bir şeyler yapalım"

06 Mart 2016 18:06

Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte tabliyenin kaynak törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, köprü inşaatının üstlenici şirketlerinden IC İçtaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ile işçilere ikramiye verilmesi konusunda canlı yayında pazarlık yaptı. Yapılan pazarlığın ardından Erdoğan, Ramazan ayı öncesinde, köprü inşaatında çalışan işçilere 3'er bin lira ikramiye verileceğini açıkladı.

Çeçen'e "Bayram falan da geliyor. Sen buradaki personele birer ikramiye inşallah ver" diyen Erdoğan, işçiler tarafından alkışlarla desteklendi. İbrahim Çeçen ise işçilere dönerek, "Çok büyük emekleriniz var. Hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah size de bu işin bitiminde birer ikramiye vereceğiz" dedi.

Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar araya girerek, "Sen bunu zekatına say, sadakana say. Biz o tarihi beklemeden bir şeyler yapalım" ifadelerini kullandı. İbrahim Çeçen'i ikna eden Erdoğan, Ramazan ayına girmeden işçilere 3’er bin lira ikramiye verileceğini açıkladı. 

Yapımına 29 Mayıs 2013 yılında başlanan 3 milyar dolar maliyetli 3. köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu projesinin en önemli bölümü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü bugün konacak 9 metrelik son tabliye ile boğazın iki yakasını üçüncü kez birleştirdi. Törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Son tabliyenin kaynağını Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu ile Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptı.

 

 

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