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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu

Kılıçdaroğlu: Her sözüme tazminat davası açıyorlar, açsınlar konuşmaya devam edeceğim

08 Ocak 2018 15:43

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 5 Ocak'ta Beşiktaş Belediyesi'ndeki konuşmasında kendisine yönelik hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Beşiktaş Belediyesi önünde Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın görevden alınmasıyla ilgili açıklama yapmıştı. Kılıçdaroğlu konuşmasında, Erdoğan'a yönelik şu sözleri söylemişti: Bizim belediye başkanlarımız babacığım paraları sıfırladım demiyor. Belediye başkanımızı FETÖ'cülükle suçluyorlar; bazen iftira tutmaz. Ne FETÖ'cüsü kardeşim, aynı menzile siz yürümüyor muydunuz? Devletin ihalelerini ona sen vermedin mi? Ben senin ne kadar FETÖ'cü olduğunu çok iyi biliyorum. FETÖ'yle ilgili ihbar var; FETÖ'cü diye. 18 ay geçmiş. Belediye başkanı diyor ki araştırın kardeşim. 18 aydır tık yok. Ama bir ihbar var. Sizin ne kadar FETÖ hayranı olduğunuzu çok iyi biliyoruz.

Suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. Kılıçdaroğlu 5 Ocak'taki konuşmasında 'her sözüme tazminat davası açıyorlar, açsınlar konuşmaya devam edeceğim' demişti. 

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