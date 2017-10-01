Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu\'nu telefonla arayarak, \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun Beştepe\'deki tanıtım toplantısı öncesinde, Sofuoğlu\'nu telefonla aradı. Fransa\'da geçirdiği kaza sonrasında, bugün ambulans uçakla İstanbul\'a getirilen Sofuoğlu\'dan sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ünlü yarışçıya Allah\'tan şifa dilediği öğrenildi.
Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nda, dün sıralama turları sırasında kaza geçirmesinin ardından bugün ambulans uçakla Fransa\'dan İstanbul\'a getirilmişti.