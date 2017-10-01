T24 LogoT24 Logo
Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kenan Sofuoğlu'na 'geçmiş olsun' telefonu

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu'nu telefonla arayarak, 'geçmiş olsun' dileğinde bulundu

01 Ekim 2017 22:27

Ümit KOZAN / ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, motosiklet yarışçısı Kenan Sofuoğlu\'nu telefonla arayarak, \'geçmiş olsun\' dileğinde bulundu. 
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun Beştepe\'deki tanıtım toplantısı öncesinde, Sofuoğlu\'nu telefonla aradı. Fransa\'da geçirdiği kaza sonrasında, bugün ambulans uçakla İstanbul\'a getirilen Sofuoğlu\'dan sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın ünlü yarışçıya Allah\'tan şifa dilediği öğrenildi. 
Kenan Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası\'nda, dün sıralama turları sırasında kaza geçirmesinin ardından bugün ambulans uçakla Fransa\'dan İstanbul\'a getirilmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOZANANKARA DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanKenan SofuoğluCumhurbaşkanı Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu BeştepeSofuoğluFransaCumhurbaşkanı ErdoğanAllahSofuoğlu Dünya Supersport

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24