Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İşitme Engelli Kadın Basketbol Takımı'na kutlama

ANKARA, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Avrupa Basketbol Şampiyonası\'nda şampiyonluğa ulaşan Kadın Milli Basketbol Takımı\'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası\'nda 20 Yaş Altı İşitme Engelliler Kadın Milli Basketbol Takımımızın şampiyon olması dolayısıyla, Türkiye İşitme Engeliler Spor Federasyonu Başkanı Yakup Ümit Kihtir\'e bir tebrik telgrafı göndermiştir\" denildi.