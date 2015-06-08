Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan seçim sonuçlarına ilişkin ilk değerlendirme

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran seçimi sonuçlarına ilişkin olarak, "Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Sonuçların hiçbir partiye tek başına iktidar imkanı vermediği mevcut tablonun, yarışa katılmış olan tüm partiler tarafından sağlıklı ve gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutulacağına inanıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonuçlarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Pazar günü gerçekleşen 2015 Genel Seçim sonuçlarının, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Seçimlere katılım oranının yüksekliği, aziz milletimizin iradesini sandığa yansıtma ve demokrasi konusundaki kararlılığının ifadesidir.

Milletimizin takdiri her şeyin üzerindedir. Sonuçların hiçbir partiye tek başına iktidar imkanı vermediği mevcut tablonun, yarışa katılmış olan tüm partiler tarafından sağlıklı ve gerçekçi bir değerlendirmeye tabi tutulacağına inanıyorum.

Seçim sonrasında başlayan bu yeni süreçte, ülkemizdeki istikrar ve güven ortamının, demokratik kazanımlarımızın korunması için tüm siyasi partilerin gerekli hassasiyeti göstermeleri, sorumlu bir davranış sergilemeleri büyük önem arz etmektedir.

Seçime teveccüh gösteren aziz milletimize, Yüksek Seçim Kurulu'na, il ve ilçe seçim kurullarına, sandık kurullarına, güvenlik güçlerimize teşekkür ediyor, sonuçların ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.”