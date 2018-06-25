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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN HASTANE ZİYARETİ...

Ozan URAL / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan ve ayağı güvenlik bariyerine sıkışarak yaralanan çocuğu, hastanede ziyaret etti

25 Haziran 2018 03:40

Ozan URAL / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Huber Köşkü önünde toplanan vatandaşlar arasında bulunan ve ayağı güvenlik bariyerine sıkışarak yaralanan çocuğu, hastanede ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarabya\'daki Huber Köşkü önünde seçim sonuçları dolayısıyla toplanan vatandaşlara hitabında da bahsettiği, ayağı bariyerlere sıkışarak yaralanan çocuğu kaldırıldığı özel hastanede ziyaret etti.
Çocuğun sağlık durumuna ilişkin bilgi alan Erdoğan, daha sonra hastaneden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Erdoğan\'ın konvoyu
-Hastane önündeki hareketlilik


 

 

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