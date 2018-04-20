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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güneş'e geçmiş olsun telefonu

İSTANBUL / DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti

20 Nisan 2018 03:04

İSTANBUL / DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe derbisinde başından yaralanarak hastaneye kaldırılan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş\'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

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DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanFenerbahçeBeşiktaş Teknik DirektörüGüneş

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