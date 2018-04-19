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Spor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'na tebrik

İSTANBUL,(DHA) -  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın şampiyon olmasından dolayı Başkan Mustafa Cengiz'e tebrik telgrafı gönderdi

19 Nisan 2018 02:19

İSTANBUL,(DHA) - 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın şampiyon olmasından dolayı Başkan Mustafa Cengiz\'e tebrik telgrafı gönderdi. 
İstanbul\'da oynanan finalin ilk karşılaşmasını 90-68\'lik skorla kazanan Galatasaray, rövanş maçında 7 sayı farkla 72-65 yenilmesine karşın ilk maçta elde ettiği 22 sayılık avantajla FIBA EuroCup\'ta şampiyonluğa ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı için Başkan Mustafa Cengiz\'e tebrik telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Kadın Basketbol Takımı\'nın, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz\'e bir tebrik telgrafı göndermiştir.\"

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