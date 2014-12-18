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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Evrensel yazarına suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazeteci yazar Ender İmrek’ten şikayetçi oldu

18 Aralık 2014 18:47

Michelle Demishevich

Evrensel Gazetesi yazarlarından Ender İmrek, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu hakkında yazdığı bir yazı nedeniyle savcılık tarafından soruşturma açıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesine yönelik eleştirenlerin yer aldığı yazı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazeteci İmrek hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Her gazetecinin yandaş olmadığını söyleyen gazeteci İmrek, her zaman düşünce özürlüğünü savunacaklarını söyledi. Ender İmrek, “Bu kadar hırsızlık, yolsuzluk ve rüşvet söz konusuyken memleketin gündemini meşgul etmişken bizim bunları yazmamızdan dolayı rahatsız olmuşlar. Ancak her gazeteci yandaş değildir. Faşizan uygulamalar karşısında basın susmayacaktır, halkımız susmayacaktır ve bunun hesabını sormaya biz de gazeteciler olarak yazmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Evrensel Gazetesi avukatları da gazeteci Ender İmrek hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nın önünde bir basın açıklaması yaptı. Gazetenin avukatları adına açıklamayı Devrim Avcı okudu.

Avukatlar yaptıkları açıklamada yolsuzlukların soruşturmalarla gizlenemeyeceğine ve özgür basının susturulamayacağına işaret etti.  

Avukat Devrim Avcı şunları söyledi:

“Gazetecilerin sadece yandaşlardan ibaret olmadığını gösteren onurlu gazeteciler, yazarlar, sendikalar ve siyasi partiler az değil’ dediği için yazarımız bugün 17 Aralık’ın yıl dönümünde savcılık karşısındadır. Ancak Evrensel Gazetesi, Metin Göktepe geleneğiyle gerçekleri korkusuzca yazmaya ve sorular sormaya devam edecektir. Özgür basın olmanın yolu siyasi iktidarın, devlet tahakkümünün baskıları ve sermayenin kuşatıcılığı karşısında susmamak halkın çıkarlarından başka çıkarlara prim vermemekten uzlaşmamaktan geçiyor.”

EMEK Partisi İstanbul İl Başkanı Güven Gerçek de gazeteci Ender İmrek’e destek verenler arasında yer aldı. Güven Gerçek, “Halkın haber alma hakkınını engellenmesi ve basın özürlüğün baskı altına alınması yandaş basının yaratılmasıdır” dedi. 

 

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