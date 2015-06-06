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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'daki patlamaya ilişkin ilk açıklama

'Devletimizin ilgili birimleri, Diyarbakır'daki son olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı da hassasiyetle yürütmektedir'

06 Haziran 2015 01:33

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'daki HDP mitinginde meydana gelen patlamaya ilişkin bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yer alan mesajda "İstikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye yönelik her türlü girişime karşı müteyakkız durumdaki devletimizin ilgili birimleri, Diyarbakır'daki son olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı da hassasiyetle yürütmektedir" denildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı şöyle:

“Diyarbakır’da Halkların Demokratik Partisi'nin mitingi esnasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden ve yaralanan vatandaşlarımız olduğunu derin bir teessürle öğrendim.

Türkiye'de Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde, demokrasimize, ülkemizdeki huzur ve kardeşlik ortamını bozmaya yönelik bu tür provokasyonlara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmaları büyük önem arz ediyor.

İstikrar ve güven ortamına gölge düşürmeye yönelik her türlü girişime karşı müteyakkız durumdaki devletimizin ilgili birimleri, Diyarbakır'daki son olaya ilişkin inceleme ve soruşturmayı da hassasiyetle yürütmektedir.

Olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum.

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