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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tezcan'a tazminat davası

"Bir ülkenin Cumhurbaşkanının hakkını mahkemelerde arıyor olması, o ülkenin demokratik hukuk devleti olduğunun alamet-i farikasıdır"

01 Kasım 2017 17:22

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'a 50 bin liralık tazminat davası açtı.

Erdoğan'ın avukatlarından Hüseyin Aydın, Tezcan hakkında dün yaptıkları suç duyurusunun ardından tazminat davası açtıklarını duyurdu.

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Parti Sözcüsü Tezcan'a suç duyurusu

Aydın, konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter'dan şunları yazdı:

"CHP Sözcüsü Bülent Tezcan hakkında dün yaptığımız şikayetten sonra bugün de 50 bin TL’lik manevi tazminat davası açtık. Sayın Tezcan, yasal haklarımızı kullanmamız üzerine soruşturma açılmasını faşist diktatörlük iddiasına dayanak gösterebilmiştir.

Bir ülkenin Cumhurbaşkanının hakkını mahkemelerde arıyor olması, o ülkenin demokratik hukuk devleti olduğunun alamet-i farikasıdır. Demokratik hukuk rejimleri, herkesin istediğini söyleyebildiği, hakaret edebildiği rejimler değildir.

İfade hürriyetinin sınırlarından biri,  başkalarının onur, şeref ve saygınlığının korunmasıdır. Tezcan’ın açıklamaları, emsal yargı kararları dikkate alındığında ifade hürriyetinin sınırlarını aşan ve hakaret teşkil eden açıklamalardır. Elbetteki bu nitelikteki açıklamaların hukuk çerçevesinde bir yaptırımı olacaktır. Yapmaya çalıştığımız da hukukun işletilmesinden ibarettir."

Ne olmuştu?

CHP'li Tezcan, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret etmek'ten adli kontrol uygulanan ve yurtdışı çıkış yasağı konulan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat'a destek vermek için gittiği Tekirdağ'da Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'diktatör' ifadesini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Tezcan için soruşturma başlatmıştı.

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Hüseyin AydınTayyip ErdoğanBülent Tezcantazminat davası

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