Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 3\'üncü Cumhurbaşkanı Celal Bayar\'ın vefat yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında Celal Bayar\'ın, cumhuriyetin kuruluşunda ülkeye değerli hizmetlerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

\"Türkiye Cumhuriyeti\'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar, milli mücadele yıllarında ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda ülkemize değerli hizmetlerde bulunmuş; çok partili hayata geçiş sürecinde üstlendiği görevlerle de demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamıştır. Merhum Celal Bayar\'ı vefat yıl dönümünde rahmet ve saygıyla yad ediyorum\" dedi.