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Cumhurbaşkanı Erdoğan,Cuma namazı sonrası yürüyerek Dolmabahçe Sarayı'na geçti

Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9

20 Ekim 2017 17:40

Özgür EREN /İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi\'ne katılan bazı konuklar, cuma namazını Bezmialem Valide Sultan Camisi\'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan camiden çıkarken çevredekiler sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan kalabalıktaki bazı vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi ile diğer konuklar, namazın ardından öğle yemeği için Dolmabahçe Sarayı Muayede Salonu\'na yürüyerek geçti.

(FOTOĞRAF)

 

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