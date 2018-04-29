CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:BEDELLİ ASKERLİK ŞU ANDA HÜKÜMETİMİZİN GÜNDEMİNDE DEĞİL-1

Haber-Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan ziyareti öncesi Atatürk Havalimanı\'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül\'ün dün yaptığı açıklamaların sorulması üzerine \"Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Sizlere de teşekkür edeceğim. Seçim meydanı herkese açıktır\" yanıtını verdi..

Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili bir soruya, \"Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil\" şeklinde yanıt verdi.

Üniversitelerin bölünmesiyle ilgili bazı tepkilerin ideolojik olduğunu söyleyen Erdoğan, \"İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi diyoruz. Böyle bir üniversite oluyor.\" dedi.



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-Erdoğan\'ın açıklamaları

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