Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yunanistan'da 'Obama protokolü'

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya 65 yıl sonra giden ilk Cumhurbaşkanı olacak olan Tayyip Erdoğan, Yunanistan polisi tarafından 3 bin polis eşliğinde 'Obama protolü'ne uygun şekilde korunacak.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Erdoğan’ın Atina ziyareti sırasında geçen yıl kasım ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın Atina ziyaretinde uygulanan plan tatbik edilecek. Bu çerçevede, 3 binden fazla polis görev yapacak. Metro istasyonları sürekli kontrol altında tutulacak. Şehir merkezinde sık sık araçların geçişi yasaklanacak. Bomba imha uzmanları hazır halde bulundurulacak. Aynı önlemler, Erdoğan’ın Atina temaslarını tamamladıktan sonra geçeceği Batı Trakya’nın Gümülcine şehrinde de uygulanacak.

Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili konuşan Yunan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, “Hedefimiz, Türk-Yunan ilişkilerinde ileriye doğru adımlar atılmasıdır” derken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas da, “Bir ziyaret ne kadar önemli olursa olsun, tüm sorunları otomatik olarak çözmez. Buna karşı ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin olumlu gidişatına katkıda bulunabilir” diye konuştu.

Ziyaretin temeli aylar önce atıldı

Bu tarihi ziyaretin temeli aylar önce atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen mayıs ayında İstanbul’daki Karadeniz Ekonomik İşbirliği’nin (KEİ) 25. Kuruluş Yıldönümü Zirvesi’ne Yunan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’un katılmasından son derece memnun kaldı. Pavlopulos, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Yunan Cumhurbaşkanı olmuştu. Türkiye’yi son olarak 1952 yılında dönemin Kralı Pavlos ziyaret etmişti. Erdoğan’ın KEİ Zirvesi esnasında Pavlopulos dahil bazı ikili görüşmeleri iptal etmesinden dolayı üzüntü duydu. Başbakan Binali Yıldırım, geçen haziran ayında Atina’da Pavlopulos ile yaptığı görüşmede, Erdoğan’ın 2017 içinde Yunan başkentini ziyaret etme arzusunu iletti. Pavlopulos, memnuniyetle hemen Erdoğan’ı davet etti.

Hazırlıklar aylarca sürdü

Ziyaretin hazırlıkları aylarca sürdü. Bakanlar, diplomatlarla defalarca bir araya gelerek ziyaretin detaylarını görüştü. Ziyaretin, pürüzsüz, hatasız ve sürprizsiz geçmesi için gereken her şey yapıldı. Gerek Atina’nın gerek Ankara’nın Erdoğan ziyaretinden beklentisi, ikili ilişkilerin daha da gelişmesi olduğu yönünde. Diplomatik kaynaklar, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı Pavlopulos ve Başbakan Aleksis Çipras ile ilişkilerinin son derece iyi olduğunu aktardı.

Erdoğan’ın Atina temaslarında şu konular ele alınacak:

* Ege ve Azınlıklar: Ege anlaşmazlıkları masaya yatırılacak. Yunan tarafının, Türk savaş uçaklarının Ege’deki uçuşları ile ilgili “ihlal” iddialarını gündeme getirmesi bekleniyor. Ayrıca, iki ülkedeki Azınlıkları ilgilendiren konular da görüşülecek.

* Kıbrıs sorunu: Başbakan Aleksis Çipras, Erdoğan’ın ziyareti öncesi, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile telefon görüşmesi yaptı. KKTC’de Ocak ayındaki parlamento, Rum Kesimi’nde de Şubat ayındaki başkanlık seçimlerinden sonra atılabilecek adımlar görüşülecek.

* Türkiye-AB ilişkileri: Yunanistan, gerekli kriterleri yerine getirmesi şartıyla Türkiye’nin AB üyeliğini destekliyor. Ziyaret sırasında bu desteğin tazelenmesi bekleniyor.

* Ekonomi, ticaret, ulaştırma ve turizm: İki ülke arasında 5.6 milyar dolar olan ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkması hedefleniyor. İzmir-Selanik arasında feribot seferleri, İstanbul-Selanik arasında hızlı tren seferleri ve Meriç’de İpsala-Kipi hudut kapıları arasında 2. köprü inşası projeleri için açıklamalar yapılacak.

* Mülteci sorunu: Yunanistan, mülteci sorunu ile ilgili Türkiye-AB anlaşmasının uygulanmasından memnun. AB’nin de yükümlülüklerini yerine getirmesinden yana. Anlaşmanın yürürlüğe girdiği Mart 2015 öncesi Yunanistan’a günde 6-7 bin mülteci ve göçmen geliyordu. Artık ortalama sadece 75-100 göçmen geliyor.

* Güvenlik ve teröre karşı işbirliği: 16 Temmuz’da askeri bir helikopter ile Yunanistan’a kaçan ve Yunan mahkemelerinin Türkiye’ye iadelerini reddettiği darbeci 8 asker konusunun bir kez daha gündeme gelmesi bekleniyor. Ayrıca, edinilen bilgilere göre Ankara, geçen hafta Atina’da DHKP-C terör örgütünün 9 üyesinin yakalanmasından ve tutuklanmalarından memnun.





Erdoğan'ın ziyaretine 'Obama prokolü'

Yunan Polisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atina ziyaretinde “Obama Planı”nı uygulayacak. Edinilen bilgilere göre, Erdoğan’ın yarın başlayacak Atina ziyareti sırasında geçen yıl kasım ayında dönemin ABD Başkanı Barack Obama’nın Atina ziyaretinde uygulanan plan tatbik edilecek. Bu çerçevede, 3 binden fazla polis görev yapacak. Metro istasyonları sürekli kontrol altında tutulacak. Şehir merkezinde sık sık araçların geçişi yasaklanacak. Bomba imha uzmanları hazır halde bulundurulacak. Aynı önlemler, Erdoğan Atina temaslarını tamamladıktan sonra geçeceği Batı Trakya’nın Gümülcine şehrinde de uygulanacak.

Haftalardır Yunanistan basının gündeminde

Erdoğan’ın ziyareti, haftalardır Yunan basınının gündeminde yer alıyor. Yunan gazetelerinin, radyolarının, televizyonlarının ve haber sitelerinin bu ziyaretten bahsetmedikleri bir gün neredeyse yok. Erdoğan’ın Atina ziyaretinin, haftalarca daha Yunan basınının gündeminde kalacağını öngörmek mümkün. Yunan Skai televizyonunun yorumcusu Pavlos Çimas, “Bir Türk yetkilinin ziyareti, ilk kez sadece Türk-Yunan ikili ilişkilerinin konusu değil. Bütün Avrupa, Erdoğan’ın Atina’da ne yaptığını, ne diyeceğini izleyecek. Yunanistan, Erdoğan’ın 15 Temmuz darbesinden sonra resmi ziyaret gerçekleştirdiği ilk ülkelerden biri. Erdoğan, Türkiye’nin Batı ile, AB ve NATO ile bozulan ilişkilerini düzeltmek niyetinde görünüyor. Ancak yine de, Erdoğan ne yapacağı önceden kestirilemeyen bir siyasetçi” dedi.

Erdoğan'ın Atina programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağı, yarın TSİ 11.30-12.00’da, Atina’nın Elefterios Venizelos Havaalanı’na inecek. Şehir merkezinde, parlamento binasının da bulunduğu Sintagma (Anayasa) Meydanı’ndaki Meçhul Asker Anıtı’na çelenk koyacak olan Erdoğan, ardından birkaç yüz metre mesafedeki İrodu Attiku Caddesi üzerinde bulunan Cumhurbaşkanlığı binasına hareket edecek. Burada, Yunan Cumhurbaşkanı Prokopi Pavlopulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı törenle karşılayacak. Burada, ikili ve heyetler arası görüşmeler yapılacak.

Erdoğan saat 14.00’de, Cumhurbaşkanlığı binasının hemen yanında bulunan Başbakanlık binasına geçerek Başbakan Aleksis Çipras ile görüşecek. Başbakanlıkta iki ülke heyetleri de bir araya gelecek. Görüşme sonrası Erdoğan ve Çipras basın açıklaması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 20.30’da da Pavlopulos’un verdiği resmi akşam yemeğine katılacak. İki Cumhurbaşkanı yemekte konuşmalar yapacaklar. Erdoğan’ın ana muhalefetteki Yeni Demokrasi partisinin lideri Kiriakos Miçotakis ile de görüşmesi bekleniyor.