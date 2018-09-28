Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sorulan Enver Altaylı kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Angela Merkel'le düzenlediği ortak basın toplantısında, Ankara'da yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında ağustos 2017'de tutuklanan Enver Altaylı gündeme geldi. Erdoğan, dolaylı olarak Türk istihbaratına çalıştığını söylediği Enver Altaylı kimdir?

Eski MİT mensubu 73 yaşındaki Enver Altaylı, Ankara merkezli 'FETÖ' soruşturması kapsamında Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde gözaltına alınmıştı. Enver Altaylı, sorgulanmak üzere Ankara’ya götürülmüştü. Eski Milletvekili Orhan Kavuncu, kayınbiraderi Enver Altaylı’nın tutuklanmasını sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla duyurmuştu.

"Örgüte yardım etmek suçundan tutuklandı"

Orhan Kavuncu, şu bilgileri vermişti:

“ Enver Altaylı 20 Ağustos 2017 günü gözaltına alındı. Bugün de tutuklandı. Avukatından öğrendiğimiz kadarıyla, 2013 yılında MİT’e alınan 15 Temmuz’dan sonra da FETÖ’cü olduğu için MİT’ten ihraç edilen ve halen tutuklu olan birisi Enver Altaylı’ya telefon edip yardım istemiş. Buna istinaden örgüte yardım etmek suçundan yargılanma istemiyle tutuklandı. Bunun dışında bilmediklerimiz var mıdır? Olabilir. Enver Altaylıbenim halamın oğlu, kayın biraderim, benden beş yaş büyük ağabeyimdir. Fikri yapımın oluşmasında katkısı olmuştur. Dolayısıyla onunla ilgili davayı takip etmek, yardım etmeye çalışmak benim en tabii vazifemdir. Dosyanın içeriğinden hareketle hukuki bir mücadele de verilecektir. Ama siyasi gerekçelerin daha ağır bastığını düşündüğüm bu olayda, ilkelerden de hareket ederek Enver ağabeyimin yanında yer alacağım.”

Enver Altaylı kimdir?

01/11/1944 Ceyhan doğumlu. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim aldı. 1977-1980 arasında MHP’nin yayın organı Hergün Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ve başyazarlığını yaptı. 80'li yılların sonunda Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiğinde Orta Asya'ya gitti. Orta Asya cumhuriyetlerinin yeniden yapılanmasında, bu ülke yöneticilerine yardımcı oldu. 90 'lı yılların başında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na devletin eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik yeni siyasetinin tesbitinde yardımcı oldu.

1958 - 1961 Bursa Işıklar Askeri Lisesi

1963 - 1967 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

1968 - 1973 Millî İstihbarat Teşkilatı için Sovyetolog olarak çalıştı

1977 - 1980 Hergün Gazetesi'nin başyazarı olarak çalıştı

Yayınları:

-Esir Türk İllerinde 90 Gün

-Komünist Teoriler ve Sovyet Yayılma Siyaseti

-İrfan Ülkü tarafından yazılmış 'Büyük Oyundaki Türk: Enver Altaylı

Altaylı, Bursa Işıklar Askeri Lisesi’nde okumuş, 1960'da Talat Aydemir'in darbe girişimine katıldığı için tutuklanmıştı. 1968’de MİT'te çalışmaya başlayan Altaylı’nın Fetullah Gülen’e yakın bazı isimlerle bağlantısı olduğu öne sürülüyor.