T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden güven mektubu 

  ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic,  ayrı ayrı güven mektubu takdim etti

05 Nisan 2018 20:41

 

ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic,  ayrı ayrı güven mektubu takdim etti. 

(FOTOĞRAF) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHACUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud FadlullahYeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane HintonSırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24