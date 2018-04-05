Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Irak, Yeni Zelanda ve Sırbistan Büyükelçilerinden güven mektubu
ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti
05 Nisan 2018 20:41
ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'a, Irak Büyükelçisi Hüseyin Mahmud Fadlullah el-Hatib, Yeni Zelanda Büyükelçisi Wendy Jane Hinton ve Sırbistan Büyükelçisi Zoran Markovic, ayrı ayrı güven mektubu takdim etti.
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