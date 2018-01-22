Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

KARS, (DHA) - KARS\'ta, sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen S.K., gözaltına alındı.

Arpaçay ilçesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sosyal paylaşım sitesinden hakaret ettiği belirlenen S.K.\'nin evine operasyon düzenlendi. Kars İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordineli çalışmaları sonucu şüpheli S.K., gözaltına alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın fotoğraflarını hakaret içerikli notlarla paylaştığı belirlenen S.K.\'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.