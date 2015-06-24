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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'balkon' protestosu

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Erdoğan'ın milletvekillerini selamlaması sırasında başlarını çevirdi

24 Haziran 2015 13:05

TBMM Genel Kurulu’nda, dün 25. dönemin ilk birleşiminde milletvekilleri yemin ederek görevlerine başlarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a muhalefet kanadından sessiz protesto geldi. Muhalefet milletvekilleri Erdoğan gelince ne alkışladı ne de ayağa kalktı. İlk kez azınlık desteğiyle karşılanan Erdoğan, balkondan genel kurulu selamlarken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başlarını çevirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin törenini izlemek için geldiği Meclis’te TBMM Başkanvekili Seyit Eyüpoğlu askeri törenle karşıladı. Deniz Baykal tarafından şeref kapısında karşılanan Erdoğan, genel kuruldaki locasında yerini aldı. Erdoğan’ın locaya girişi sırasında AKP’liler ayağa kalkarak alkışlarken, muhalefet partilerinin ayağa kalkmaması dikkat çekti. Erdoğan, kendisini alkışlayan AKP’lileri selamlarken muhalefet liderlerden Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yüz çevirdi. Yemin sırası Ankara’ya geldiğinde Atatürk için saygı duruşunda bulunuldu. Erdoğan, bu törenin ardından TBMM’den danışman ve koruma ordusuyla birlikte ayrıldı.

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