Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK Kanunu'nu onayladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Yüksek Seçim Kurulu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’u onayladı.

Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, 7062 sayılı "Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Anayasanın 89’uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

YSK’nın görevleri

Onaylanan kanuna göre Yüksek Seçim Kurulunun görevleri seçimlerin yapılmasını ve düzenini sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçim tutanaklarını kabul, seçmen kütüğünün oluşturulması, güncellenmesi, usul ve esaslarını belirlemek, engelli seçmenlerin oy vermesinin kolaylaştıracak tedbirleri almak, yurt dışında yaşayan seçmenlerin oy kullanmalarını kolaylaştıracak tedbirleri almak olarak belirlendi.

Kanun teklifinde Yüksek Seçim Kurulu'nun merkez ve taşra birimlerinden oluşacağı ifade edilerek, Kurul başkanı ve merkez birimlerinin de görevleri tanımlandı.

Yüksek Seçim Kurulu seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığına atanacaklar için hukuk fakültesi veya siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğretim yapmış ve bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Yüksek Seçim Kurulu kadrolarına ilk defa atanacak diğer personel, Kamu Personel Seçme Sınavı'nda yönetmelikle belirlenen puan türünde asgari puan almış olanlar arasından, yapılacak sözlü ve gerektiğinde uygulamalı sınav sonucuna göre başkan tarafından atanacak. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcıları nüfusa kayıtlı oldukları ilçelerde görev yapamayacak.

Kanun teklifi geçici madde ile seçim müdür ve seçim müdür yardımcısı için görevde yükselme sınavı ile kurum içi atama yapılmasına imkan tanıyacak. Seçim müdür ve seçim müdür yardımcılığı görevine dışarıdan atanacak personele de sınır getiriliyor. Yüksek Seçim Kurulu merkez birimine 225, taşra birimlerine ise 490 olmak üzere toplam 715 kadro ihdas edilecek.