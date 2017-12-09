Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otobüsle Harbiye'den Yıldız'a gitti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nden Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’na Sabancı'nın ürettiği yerli otobüsle gitti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) tarafından düzenlenen 6. Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapsamında, Temsa tarafından üretilen MD9 electriCITY model elektrikli otobüs görücüye çıktı.



Aracı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan test etti. Tüm yazılımı ve tasarımı Türk mühendisler tarafından geliştirilen araç hakkında yetkililerden detaylı bilgi alan Erdoğan, daha sonra Harbiye’deki İstanbul Kongre Merkezi’nden Beşiktaş’taki Yıldız Sarayı’na kadar otobüsle gitti.

Sabancı: 66 ülkede yollarda

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, sanayi başta olmak üzere, faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda yüksek teknolojiye öncelik verdiklerinin altını çizerken, “Yüksek teknolojiye yatırım yapan, inovasyon ve Ar-Ge ile öne çıkan şirketler fark yaratmayı başarıyor. Son dönemde yatırımlarını bu alanda yoğunlaştıran Temsa’nın küresel bir güç olma yolunda ilerlediğini görmekten de büyük memnuniyet duyuyoruz. Temsa’nın, artık teknoloji odaklı bir otomotiv şirketinden çok, otomotiv üretimi yapan bir teknoloji şirketi konumuna gelmiş olmasından gurur duyuyoruz. yüzde 100 Türk mühendisliğinin eseri olan otobüslerimizi, bugün dört kıtada ve 66 ülkede yollarda görebiliyoruz. Temsa dünya standartlarında teknoloji üretiyor ve daha temiz bir dünya için yenilikçi ürünlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. “Yeni Neslin Sabancı’sı” olarak, önümüzdeki dönemde de Türkiye ekonomisini dünyada hak ettiği yere ulaştıracak katma değerli üretimin öncüsü olmaya, teknoloji odaklı çevreci yatırımlarımızla ülkemizin ve dünyamızın sürdürülebilir geleceğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

230 kilometre menzile sahip



63 yolcu kapasiteli MD9 electriCITY; üç kapısı sayesinde hızlı yolcu indirme-bindirme olanağı sağlıyor.



Dizel bir yakıt tüketen araçta hareketli yaklaşık 300 parça varken, elektrikli araçta bu sayı 5’e düşüyor.



200kwh batarya ile 230 km menzil özelliğine sahip olan bu otobüs, 6 saatte şarj edilebiliyor.



Bugün itibarıyla aracın yerlilik oranı yüzde 60 seviyesindeyken, 2020 yılında batarya, motor ve aksların da Türkiye’de üretilmesiyle, yerlilik oranının yüzde 98’e ulaşması planlanıyor.