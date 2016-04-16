İran ve Türkiye'den ortak karar: Gümrük sıkıntısı çıkmaması için karşılıklı işbirliğine vardık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ruhani, "Ambargolardan dolayı gerekli adımlar atılamadı. İki ülkenin bankacılık sektörü işbirliği yapmalı" çağrısında bulundu. "Türk-İran ilişkilerinde herhangi bir gümrük sıkıntısı çıkmaması için karşılıklı işbirliği halindeyiz" diyen Ruhani, "İnşallah bundan sonra gümrük kapılarında hiç kuyruk görmeyeceğiz" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türk-İran ilişkilerinde herhangi bir gümrük sıkıntısı çıkmaması için karşılıklı işbirliği halindeyiz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Dar kapsamda bugüne kadar neler yaptık bundan sonra ne yapacağız gibi konularddan konuştuk. Türkiye İran ilişkileri son yıllarda malesef bir gerileme içinde. 22 milyar dolara çıkan ticaret hacmi, 10 milyar dolara düştü. Ama bundan sonraki hedefimiz 30 milyar dolarlık ticaret hacmi. Ekonomilerimizin birbirini tamamlayıcı özelliklerini göz önüne alarak bu konunun önemi üzerinde durduk. Türk-İran ilişkilerinde herhangi bir gümrük sıkıntısı çıkmaması için karşılıklı işbirliği halindeyiz. Atacağımız adımlarla Türk-İran ilişkilerini hsıradan komşuluk ilişlkilerinin çok üstünde olduğunu somutlaştırma konusunda mutabık olduk.

Ülkelerimizin Suriye ve Irak başta olmak üzere krizlerin durdurulması konusunda anlaşmalara vardık. Bölgemizdeki sorunlara mezhepçi politikalarla yaklaşmanın da hiç bir faydasının olmayacağı konusunda anlaşmaya vardık. Ve bundan sonraki dönemde terör hakkında; 'iyi terörist, kötü terörist' gibi konularda fikir birliğine vardık. Bu şekilde bakıtığımızda bölgemizdeki sorunlara dışarıdan değil de bizlerin müdahale etmesinin önemi konusunda aynı anlayışı paylaşıyoruz.

Ruhani: Ambargolardan dolayı gerekli adımlar atılamadı; bankacılık sektörü işbirliği yapmalı

Ruhani'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Bugünkü görüşmelerimizde 3 tane önemli amacı belirledik ve bu konularda hemfikirdik. Öncelikle müslüman kadının İslami hukuktaki yerini dünyaya tanıtma konusunda hemfikir olduk. Öte yandan aşırıcılık ve terörle mücadele konusunda bir takım anlaşmalar, fikir ortaklıkları kurduk. Dünyaya 'bizim kimliğimiz islamdır' demeliyiz. Kimliğimiz Şii, Sünni ya da başka bir mezhep değil; sevgi ve kardeşliği içinde barındıran İslamdır. Umarım bu konuda Türkiye ile amacımıza ulaşırız. Biz iki ülkenin ilişkilerini bütün boyutlarıyla geliştirme kararı aldık. Ancak bazı ambargo koşulları yüzünden istediğimiz tüm atılımları yapamadık ama bugün ne mutlu ki bu oturum ambargoların kalktığı zamana yetişti. İki ülkenin bankacılık sektörünün birbirleri ile iş yapması da çok önemli bir konu. Türk bankaları İran'da yer açabilirler ve böylelikle ekonomik ilişkilerimizi geliştirebiliriz. Ortak pencere, gümrük konusunda da hemfikir olduk. İnşallah bundan sonra gümrük kapılarında hiç kuyruk görmeyeceğiz. Turizm konusunda hem Türkiye hem de İran atılımlarda bulunabilir ve biz hükümetler olarak bunu teşvik etmeliyiz.

" Gümrük sıkıntısı çıkmaması için

karşılıklı işbirliğine içindeyiz"

İslamofobi aslında bir tuzaktır ve biz gerçek İslamı tanıtarak İslamofobi ile mücadele edebiliriz. Her iki ülkenin dileği şudur ki: İki ülke arasındaki ilişkileri geliştirelim çünkü tarihimiz, coğrafyamız bizden bunu istiyor. İnşallah birbirimize yardım ederek bu işi gerçekleştireceğiz.