Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu'ndan sürpriz görüşme

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İzleme Heyeti krizi sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu 21 Mart Cumartesi günü akşam saatlerinde İstanbul'da görüşmüş.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talebi üzerine Başbakan Davutoğlu ile birlikte Kısıklı’daki konutunda bir araya geldiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulü yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi aktarılmazken, İzleme Heyeti tartışmalarının masaya yatırıldığı tahmin ediliyor.