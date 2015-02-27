Erdoğan'dan Gül'e: Türk tipi başkanlık bal gibi olur!

Cumhhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Başkanlık sistemi' tartışmalarına ilişkin olarak, geçtiğimiz günlerde (20 Şubat 2015) "Türk tipi bir başkanlık sistemi olmaması gerekir" diyen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e göndermede bulunarak, "Çok açık söylüyorum. Türk tipi başkanlık sistemi olmaz diyorlar. Bal gibi olur neden olmazmış." dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen valiler toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizler millete tepeden bakarsanız, derdine, talebine kulaklarınızı kapatırsanız asla başarılı bir kamu görevlisi olamazsınız. Bizim siyasette de gerçi siyasetten biraz kopuk gibi olsak da aynen geçerlidir. Milletin gönlüne girebiliyorsanız yeterli olabiliyorsanız demektir.

‘Bazılarına bakıyorum eşlerini Ankara'da bırakıyor’

Gece gündüz demeden çalış. Sadece siz değil ha, eşlerinizle birlikte… Bazılarına bakıyorum eşlerini Ankara’ya bırakıyor, kendi Van’da valilik yapıyor. Öyle valilik olmaz eşini de alacaksın. Halk valisini eşiyle görmek ister.

‘Burada bir yanlış var demektir’

Arka mahallede top oynayan çocukların topuyla bir şut çekmeseydiniz, ayakkabınız çamura bulanmamışsa, yoksul evinde erzak yemişliğiniz olmadıysa sedirin üzerine ayağını kırmışlığınız yoksa, yer sofrasında bağdaş kurmamışsanız burada bir yanlışlık var demektir. Milletin içinde olmayan milletin derdini bilmez. Her valimiz kendi şehrinin HZ. Ömer’i olmalıdır.

‘Ben bu süreçteki başarımı...’

Göz görmeyince gönül katlanır diye bir söz vardır. Yerinde görmediğiniz meselelere kağıt üzerinde ne kadar görürseniz görün, olaya vakıf olamazsınız. 40 yılı bulan arada fasılalar da olsa 20 yıllık kamu görevliliği alanımda millet iyi bir eğitmendir, öğretmendir. Bu süreçteki tüm başarımı da milletimle irtibatımı sıkı tutmama borçluyum.

Bir milletin içine tefrika devlet milletini unuttuğu için girer. Tarihteki büyük liderler halkla devlet arasındaki uçurumu kapatmış liderlerdir. Sizin vatandaşın hayatında, umutlarında bıraktığınız boşluğu birileri gelir doldurur, devlet tekeri teklemeye başlar. Her valimiz bulunduğu ilin benim oradaki vekilimdir ve o ilin yetkilisidir. Vatandaş valisini hayırla anmalıdır. Bulunduğunuz makamlar mazaret değil icraat makamıdır. Buradaki her arkadaşımın bun anlayışla hizmet ettiğine inanıyorum. Ülkemiz içeride ve dışarıda hayati sınavlardan geçiyor. Tüm çevremiz istikrarsızlık içinde. Suriye’de yaşananlar ortada. Uluslararası toplum hala seyirci kalmaya devam ediyor. 350 bin insanı öldüren bir katile, zalime bu topraklardan birileri siyaset yaptığını söyleyerek ziyarete gidebiliyor, bunu yapabiliyor. Bu bizi içeride ciddi anlamda muhasebeye sevk etmesi bir durumda. Holland’ın kendi ülkesinden bazı vekillerin Suriye’ye gitmesi hakkındaki açıklama gönüllere su serpti. BM’de çıktı, hanımefendi bir konuşma yaptı. En çok mültecinin olduğu ülke Türkiye.

‘Vatanı satmak yüksek faizle...’

Her seçimde yenilirler, sanki gökten yağmur yağmış gibi yarabbi şükür deyip yollarına devam ettiler. Vatanı satmak yüksek faizle kötü yönetimle emeği heba etmekle olur. Bu bir günlük, iki günlük taa başbakanlık sürecimde başlayan bir süreçtir.

Şah Fırat operasyonu

O dönemden beri Şah Fırat operasyonunu düşünüyorduk, sonunda nihai kararı verdi. Şahsımı, komutanlarımızı, genelkurmay başkanlarımızı hedef alıyorlar. Gayet başarılı bir operasyon yapılmıştır. Bir metrekare toprağımız kaybolmamıştır

Dünyanın en sıkıntılı bölgeye girildi, emanetlerimiz alındı. Kahraman TSK’yı tebrik ediyorum. Yeri 2 kez değiştirilen bir türbenin taşınmasını vatan hainliği olarak değerlendirenler. Vatan kavramının kavramını bilmeyenlerdir.

Vatanı satmaktan ortadaki açık gerçeğe rağmen kahraman askerlerimizi tehlikeye atmakla olur. Vatanı satmak yüksek faizle kötü yönetimle emeği heba etmekle olur. Bizi vatanı satmakla suçlayanların bu ülkeye verdikleri zararlarını anlatsam sokağa çıkacak yüzleri kalmaz.

Ama bu onlar için alışagelmiş bir şey. Başında bulundukları partilere de bir katkıları da yoktur. Her seçimde yenilirler, sanki gökten yağmur yağmış gibi yarabbi şükür deyip yollarına devam ettiler. Bu bir günlük, iki günlük taa başbakanlık sürecimde başlayan bir süreçtir. O dönemden beri Şah Fırat operasyonunu düşünüyorduk, sonunda nihai kararı verdi.

‘Türk işi başkanlık olmazmış, bal gibi olur’

7 Haziran seçimleri yaklaştıkça ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar. Sandığı provoke edenlere karşı dikkatli olmalısınız, sandık, oy namustur. Seçim sonuçlarına göre yeni Anayasa ve başkanlık sistemi gündemimize gelecek. Başkanlık sistemine geçince valilere geniş yetki verme imkanı olacaktır. Cumhurbaşkanının halkın oylarıyla seçilmesi ilk adımdı.

Çok açık söylüyorum. Türk tipi başkanlık sistemi olmaz diyorlar. Bal gibi olur neden olmazmış. Küba, Rusya, Arjantin hepsinin farklı sistemleri var. Bir arı maharetiyle şöyle çiçeklerden nasibimizi alalım, kendi balımızı yapalım. İşte bizim başkanlık sistemimiz der geleceğe yürürüz.