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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün Kralı ile görüştü

Görüşmede Serbest Ticaret Anlaşması'yla ilgili meseleleri aşma çabalarının desteklenmesinde mutabık kalındığı belirtildi

24 Ekim 2018 17:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkiler ele alındı.

Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin her alanda geliştirilmesinin önemine değinilen görüşmede, Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili meseleleri aşmayı hedefleyen çabaların desteklenmesi hususunda mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki dostane ilişkileri daha da güçlendirme kararlılıklarını teyit etti.

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