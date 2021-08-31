Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemize ciddi yatırımlar yapacaklar" dediği Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilişkilerin gergin olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı. Erdoğan ile Prens Nahyan arasındaki görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular konuşuldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

"Ciddi yatırımlara girecekler"

Erdoğan geçtiğimiz günlerde de BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnun Bin Zayed el-Nahyan’ı kabul etmişti. Erdoğan bu görüşme sonrasında “Çok ciddi yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek” demişti.

İki ülke ilişkileri Arap Baharı sonrasında bozulmuştu.