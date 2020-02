Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Medya Oscarları Ödül Töreni\'nde yaptığı konuşmada, \"Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye\'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Türkiye\'nin alternatifsiz olmadığını herkes görecek\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından Ankara\'daki bir otelde düzenlenen 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül törenine eşi Emine Erdoğan ile birlikte katıldı. Törene, ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Jülide Sarıeroğlu ve Hayati Yazıcı da katıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl ödül alacak medya mensuplarını tebrik ederek radyo ve televizyon kuruluşlarında görev yapanlara çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra medya araçlarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

\"Medyanın hayatımıza bu kadar girmesiyle birlikte kolaylaştırıcı ve zaman kazandırıcı pek çok yönü yanında kontrol edici ve yönlendirici tarafları da tartışılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede küresel köy, eşik bekçiliği, suskunluk sarmalı, enformasyon toplumu gibi pek çok teori geliştirilmiştir. Bugün baktığımızda, haberlerden sinemaya, eğlence programlarından çizgi filmlere kadar medya içeriğinin önemli bölümünün belli odakların tekelinde olduğunu görüyoruz. Medyanın tekelleşmesi, giyim kuşamın, mimarinin, yeme içme alışkanlıklarının daha pek çok bireysel ve toplumsal davranışın da tek düze haline gelmesine yol açıyor. Görevimiz gereği dünyada ayak basmadık ülke neredeyse bırakmadık. Gittiğimiz her yerde aşağı yukarı aynı kıyafetleri giymiş insanlar, aynı mimariyle inşa edilmiş şehirler, aynı eşyalarla donatılmış mekanlar görüyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerin yerel unsurları sadece otantik gösteriler ve sergiler olarak karşımıza çıkıyor. Türkiye\'nin de bu tek düzeliğin dışında olmadığını üzülerek ifade etmek isterim.\"

\'BİZE EN ÇOK SALDIRANLARIN BAŞINDA MEDYA GELİYOR\'

Konuşmasının devamında, en çok medya tarafından linç edilmek istediklerini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

\"Açık konuşmak gerekirse İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğumuz günden itibaren bize en çok saldıranların, bizi en çok linç etmeye çalışanların başında kusura bakmayın medya geliyor. Ana akım medya ülkemizde eskiden beri vesayetçilerle darbecilerle mandacılarla birlikte hareket etmiştir. Milletin yanında durmak yerine marjinallerin safında yer almayı maharet sanan medyaya karşı da çok büyük mücadeleler verdik. Bir şairimizden esinlenerek söylediğim gibi biz her biri top güllesi niyetiyle atılan manşetlerle, köşelerini kurşun gibi kullanan kalemşörlerle çarpışa çarpışa bugünlere geldik. Hukuka da vicdana da ahlaka da sığmayacak bir mahkeme kararıyla mahkum edildiğimizde bizim için atılan kendisi için atılan \'muhtar bile olamaz\' manşetlerini unutmadık.\"

\'HAKİKATLERE SAYGILI, DENGELİ BİR MEDYAMIZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına daha sonra şöyle devam etti:

\"Şahsımız, hükümetimiz, partimiz aleyhine yazılan, çizilen, atılan iftiraların, yapılan çarpıtmaların haddi hesabı yoktur. Gezi ihanetini \'sosyal tepki\', 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini \'hukuka saygı\', çukur eylemlerini \'sivil direniş\', 15 Temmuz\'u \'tiyatro\' olarak göstermeye çalışanlar, operasyonlarını hep medya üzerinden yürüttüler. Teröristlere güzellemeler yapan, milleti aşağılayan, hor gören, hakir gören bir zihniyet yıllarca medyada baş tacı edildi. Millete \'göbeğini kaşıyan adam\' , \'bidon kafalı\', \'koyun\' diyerek ve daha nice ifadelerle en ağır hakaretleri yapanlar hep kusura bakmayın medya mensupları değil miydi? Türkiye\'nin geçirdiği değişimden elbette medyamızda nasibini aldı. Eskisine göre hakikatlere daha saygılı, haberlerinde, yayınlarında daha dengeli bir medyamız olduğuna inanıyoruz.\"

\'BU DALGAYI DA ATLATACAĞIZ\'

Artık bu coğrafyaya çok daha sıkı sahip çıkılması gereken bir dönemden geçildiğini ifade eden Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

\"Şimdi ekonomi üzerinden bizi sıkıştırmaya çalışıyorlar. Türkiye\'nin ekonomide çözmesi gereken yapısal sorunları elbette mevcuttur. Biz bunları zaten biliyor ve çözümü için çalışıyoruz. İnşallah biz bu dalgayı da atlatacağız. Alt yapımız, bunu atlatmaya zaten inanıyorum ki kabiliyetlidir ve o gücü de vardır.\"

\'BİZE TEHDİTLERLE GERİ ADIM ATTIRMAK MÜMKÜN DEĞİL\'

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

\"NATO\'da birlikte stratejik ortak olduğumuz bir ülkenin, kalkıp da Türkiye gibi NATO içerisinde ilk üçün içerisinde yer alan bir stratejik ortağına bu şekilde yaklaşımlarda bulunmasını hiç bir cümle ifade edemez. Gerek ekonomi yönetimimiz, gerek devletimizin diğer kurumları ihtiyaç duyulan tedbirleri alıyorlar, alıyoruz. Bize böyle tehditlerle geri adım attırmak mümkün değil. Biz, öyle bir tarihin varisleriyiz ki bu tehditlerle yıldırmak mümkün değildir. Hiç kimse milletimizin içini karartacak, şevkini kıracak, kafasında ve gönlünde şüphe uyandıracak yollara boşu boşuna tevessül etmesin. Türkiye\'nin girdiği her mücadeleden sadece ayakta değil aynı zamanda kazançlı bir şekilde çıkmasından başkaları rahatsız olabilir ama bu ülkenin hiçbir ferdi, hiçbir kuruluşu böyle bir hakka sahip değildir.\"

ÖDÜLLERİNİ, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği\'nin 2017 yılı Medya Oscar ödülüne layık görülen radyo ve televizyon programcıları ile dizi oyuncuların ödüllerini vererek başarılar diledi. Törende şu isimler ödül aldı:

- Yılın en iyi reality haber programı / Müge Anlı ile Tatlı Sert / ATV

- Yılın en iyi sabah programı / Parametre / CNN Türk

- Yılın en iyi ekonomi programı / Piyasa Hattı / Hamdi Demirel / Bloomberg HT

- Yılın en iyi tartışma programı / Türkiye\'nin Nabzı / Didem Arslan Yılmaz / Habertürk

- Yılın en iyi spor programı / Bir Zamanlar Futbol / Ender Bilgin-Kemal Belgin / A Spor

- Yılın en iyi yarışma programı / Kelime Oyunu / Ali İhsan Varol / TV2

- Yılın en iyi aktüel haber ödülü / Memleket Meselesi / Hikmet Öztürk-Duygu Leloğlu / A Haber

- Yılın en iyi radyosu / TRT Radyo Haber

- Yılın en iyi radyo yapımcısı / Adem Metan / Best FM

- Yılın en iyi gezi kültür programı / Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu / Show TV

- Yılın en iyi TV dizisi / Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz / ATV

- Yılın en iyi erkek oyuncusu / Bülent İnal / Payitaht Abdulhamit / TRT 1

- Yılın en iyi kadın oyuncusu / Burcu Kıratlı / Aşk ve Mavi / ATV

- Yılın en iyi yerel kanalı / Kanal Fırat

- Cengiz Polatkan Özel Ödülü / Günün Manşeti / Murat Çiçek-Hikmet Genç / 24 TV

- Nursal Tekin Özel Ödülü / Armağan Yeter / Anakaragücü Belgeseli / TRT Spor

- Mustafa Cambaz Özel Ödülü / A Haber Ekibi Kerim Ulak, Ata Gündüz Kurşun, Banu El, Hilal Özdemir / A Haber

FOTOĞRAFLI