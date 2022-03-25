Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlarından, kimi açgözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz." dedi.

Erdoğan yeni Tokat Havalimanı'nın açılışını yaptı.

Ekonomik sıkıntıların sadece Türkiye'de olmadığını savunan Erdoğan, "Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazlasıyla aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bizim diğerlerinden farkımız biz bu süreci fırsata dönüştürdük" diye konuştu.

Erdoağan konuşmasında, muhalefete de yüklendi. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış törenine muhalefeti çağırdığını fakat gelmediklerini belirten Erdoğan, "Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık siz de gelin dedik beraber açalım. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ya gelin be bu heyecanı beraber yaşayalım ama gelmediler" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

"Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum"

"Buradan, Cumhuriyet meydanından Tokat'ın tüm ilçe mahalle köylerindeki kardeşlerime selamlarımı iletiyorum"

Sözlerime başlarken, 13 yıl önce yine bir 25 mart günü Tokat'ta mitingi yaparken vefat haberini aldığımız Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi rahmetle yad ediyorum.

Birbirimize daha çok kenetlenmeliyiz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Dün NATO zirvesinde Türkiye olarak nerede durduğumuzu anlattık.

"Yatırım bedeli 1 milyar 200 milyon"

"Tokat'a bugün elimiz boş gelmedik. Ziyaretimiz vesilesiyle yatırım bedeli yaklaşık 5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin resmi açılışını bugün bu meydanda yapıyoruz. Yeni Tokat Havalimanı'nı şehrimizin gelecekteki hedeflerinin bir sembolü olarak görüyoruz. Yatırım bedeli ne biliyor musunuz? 1 milyar 200 milyon. 2 milyon yolcu kapasitesi var yıllık. Teknik donanımıyla şehrimizin çok uzun yıllar boyunca havayolu ulaşımı ihtiyacını karşılayacaktır.

Bunlar sadece bugün açılışını yaptığımız eserler. Bir de son 20 yılda Tokat'a kazandırdıklarımız var ki saatlerce anlatsam bitiremem. Yatırım tutarı ne biliyor musunuz? 47 milyar lirayı bulan bu yatırımları ana başlıklarıyla anlatayım. Eğitimde Tokat'a 2121 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüttük. Gençlik ve sporda 8061 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. Toplam 62 yeni spor tesisi kazandırdık. Tokat'a 4 tane yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. 6 adet yarı olimpik havuzun inşası da devam ediyor.

Haziran 2023'te ben inanıyorumki karşımdaki bu muhteşem tablo yeni bir destan yazacaktır.

Çevre ve şehircilikte Tokat'ta TOKİ vasıtasıyla 5000 konut yaptık. İnşaatı süren 296 konutu da inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Tokat'a toplam 6 Millet Bahçesi kazandırıyoruz.

Tarım ve ormanda 9 baraj ve 1 göleti bitirdik. 3 baraj daha inşa ediyoruz. Yüzde 90 bitme seviyesine gelen Turhal Barajı 44 bin dekar araziyi sulayacak. Yapımı devam eden 5 adet sulama tesisiyle toplamda 202 bin dekar araziyi daha sulamaya açacağız."

"Bay Kemal gelmedi"

"Türkiye büyük bir ülkedir. Dünyada pek az halka nasip olan binlerce yıllık devlet geleneğine sahibiz. Türk milleti büyük bir millettir. En zayıf, en sıkıntılı döneminde 7 düvelin devrinin en modern savaş araçlarıyla yüklendiği Çanakkale'yi denizi ve karasıyla düşmanlarına mezar eden bir milletiz. İşte o Çanakkale, şimdi biz dünyanın 1 numaralı asma köprüsünü yaptık mı? Cuma günü onbinlerle beraber bu köprünün açılışını yaptık mı? Fiyatı ne biliyor musunuz? 2,5 milyar euro. Muhalefet konuşuyor. Muhalefete davet yaptık siz de gelin dedik beraber açalım. Bay Kemal gelmedi. Yanındakiler gelmedi. Ya gelin be bu heyecanı beraber yaşayalım ama gelmediler."

"Türkiye, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır"

Gerektiğinde sınırlarımıza dayanan o sinsi alçaklara, gerektiğinde silaha sarılan darbecilere meydan okurken önce Allah'ın yardımına ardından milletimizin desteğine güvendik. Bir süredir de aynı mücadeleyi ekonomide sürdürüyoruz. Nasıl mücadelelerimizi başarıyla sonuçlandırdıysak bu alanı da ülkemizin başarı hanesine yazacağız. Her değişim gibi, her devrim gibi bu sürecin de sancılarını yaşıyor, bedellerini evelallah ödüyoruz ama inşallah tüm bu fedakarlıklarımıza değecek müreffeh bir gelecek bizi bekliyor. Türkiye, yaşadığı hayat pahalılığı sorununu da aşacaktır."

"Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz"

"Hayat pahalılığının canımızı yaktığını gayet iyi biliyoruz. Kimi üretim maliyetlerindeki artışlarından, kimi açgözlülükten kaynaklanan fiyat artışlarının yol açtığı yükün omuzlarımıza bindiğini biliyoruz. Hukuki ve idari önlemlerle bu sürecin yükünü olabildiği kadar azaltmaya çalışıyoruz."

"Ekonomide yaşanan çalkantılar tüm dünyada"

Dün güneyimizde bugün kuzeyimizde yaşanan güvenlik krizleri, insani trajediler, kirli oyunlar hepimiz için birer ibret vesikasıdır. Hiç şüpheniz olmasınki Türkiye'yi de bu duruma düşürmek için çok uğraştılar. Evelallah. Hamdolsun bu badirelerin hepsinden de sıyrılarak bugünlere geldik.

Ekonomide yaşanan çalkantılar sadece Türkiye'de mi? Tüm dünyada. Avrupa başta olmak üzere dünyanın her yerinde çok daha fazlasıyla aynı sıkıntılar yaşanıyor. Bizim diğerlerinden farkımız biz bu süreci fırsata dönüştürdük. Bizim milletimiz işte en son asgari ücrette yaptığımız zamla tarihin en yüksek zammını yaptık. İşte bunun için diyorumki 2023 çok önemli. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."