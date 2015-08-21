Erdoğan: Bölücü örgüt takiye yapıyor, bu topraklar şehit kanıyla yoğrulmaya devam edecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, çatışmasızlık sürecinin sona ermesi üzerinden HDP'yi eleştirdi. "6-8 Ekim Kobanê olaylarını "sürecin en talihsiz gelişmesi" olarak niteleyen Erdoğan Selahattin Demirtaş için "sokaklara davet eden PKK'yı arkasına alan siyasi partinin lideriydi. Yabancı sermaye ve bazı medya kurumları tarafından parlattı bu partinin liderini. Zaman geldi eline saz verdiler, alladılar pulladılar" dedi.

Erdoğan, "Şiddet tırmandı ve içeriden ve dışarıdan bölme gayreti içine girdi. Sabır gösterdik ama en sonunda çözüm süreci buzdolabına konmuştur açıklamasını yaptım" ifadelerini kullandı.

"Beştepe'yi tanımayanı Beştepe'ye niye çağırayım ki" diyerek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na hükümet kurma görevi vermeyeceğini yineledi. Erdoğan, seçimleri yenileme yetkisinin doğduğu 45 günlük sürenin dolmasıyla pazartesi günü TBMM Başkanı İsmet Yılmaz'la görüşeceğini belirterek, seçim tarhini 1 Kasım Pazar günü olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da cuma namazı sonrasında yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

‘6-8 Ekim sürecin en talihsiz gelişmeleriydi’

Çözüm sürecine karşı çıkanlar olduğu gibi, sahiplenenler de oldu. Güneydoğu'da halkımız sahip çıktığını gördük. Biz burada 78 milyonun kardeş olduğu bir ülke içindi. 7 Haziran seçimlerinden sonra maalesef arzu edilmeyen, çirkin olaylar oldu. Bunun tabii öncesi ve sonrasın 6-8 Ekim olayları aslında sürecin en talihsiz gelişmeleriydi.

‘Hainleri medya grupları parlattı’

Öldürülenler ve öldürenler Kürt vatandaşlarımızdı. Sokaklara davet eden PKK'yı arkasına alan siyasi partinin lideriydi. Yabancı sermaye ve bazı medya kurumları parlattı bu partinin liderini. Zaman geldi eline saz verdiler, alladılar pulladılar. Bu süreç parlamentoda devam etmedi. Şiddet tırmandı ve içeriden ve dışarıdan bölme gayreti içine girdi. Sabır gösterdik ama en sonunda çözüm süreci buzdolabına konmuştur açıklamasını yaptım. Tüm güvenlik güçlerimiz artık ülkemizin güvenliği için elinden geleni sonuna kadar yapacaktır. Halkımız kendi içindeki bölücü terör örgütü mensuplarına gerekirse yetkili birimlere bildirmek zorundadır. Yatırımlar yapılıyor. Bunları yakanlar ortada. Bunlar o bölge için yapılan yatırımlar. Bunların benim Kürt vatandaşının derdiyle dertlenme kaygıları yok. Bunlar tam manasıyla bölücüdürler. Bu ülkenin evlatlarını birbirine düşürmenin gayreti içindeler. Bölücü örgüt takiye yapıyor. Bu topraklar şehit kanıyla yoğrulmuştur, şehit kanıyla yoğrulmaya devam edecektir.

Eğer bu işle Allah'ın izniyle zaferle çıkacağız ve milletimiz o şehitleri her zaman hayırla yad edecektir. Bizim askerimizin de polisimizin de tek amacı ve gayesi vardır. Bu ülkenin huzurunu sağlamaktır. Yazdıkları yazılarla bu milletin huzurunu bozmaya çalışanları halkımız lanetleyecektir. Seçimle ilgili görüşüm bellidir. Yetki alanlarımı biliyorum. Zaman kaybetmenin peşinde olmadım, olmayacağım. Netice alamadılar.

‘Beştepe'yi tanımıyorum diyeni niye Beştepe'ye çağırıyım ki’

Şimdi CHP'ye yetki verilmeli deniyor. Tamam da ben "Beştepe'yi tanımıyorum diyeni niye Beştepe'ye çağırıyım ki" Cumhurbaşkanı erken seçime götürebilir mi, evet götürebilir.

Erken seçim 1 Kasım’da

Pazartesi günü 45 gün doluyor. Süre dolunca Meclis Başkanımız ile görüşüp ülkemizi erken seçime götüreceğiz. Kimi görevlendirirsem parlamento içinden, gerekirse parlamento dışından seçim hükümetini oluşturup erken seçime götürecektir ülkemizi. 1 Kasım'da da Türkiye tekrar seçimi yaşayacaktır.

Murat Sancak'a yönelik silahlı saldırı

Erdoğan, Star Medya Grubu'nun sahibi Ethem Sancak'ın yeğeni Murat Sancak'ın silahlı saldırıya uğramasına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bu olayla ilgili kimin, ne manşeti attığına bakarsınız kimin basın özgürlüğünden yana olduğunu göreceksiniz. Halk batıl ile Hak olanı ayırt edecektir" dedi.

Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Murat Bey'e yapılan saldırı bir şeyi gösteriyor. Kim ne kadar özgürlüklerden yana o ortada. Bu malum bölücü terör örgütüne sırtını yaslayan partinin yöneticileri de özgürlük diyorlar ama sandıklarda bunların özgürlüğe saygı göstermedi. Sürekli tehditlerle seçim yaptırdılar bölge halkına. En son toplantıma 90 muhtar tehdit nedeniyle gelemedi. Murat Bey'e geçmiş olsun diyorum. Gerçekten Allah korudu, bu süreç içerisinde zaten tehdit alıyorlardı. Star Grubu bombalı saldırı sonrasında da biz sizin peşinizi bırakmayacağız diyorlardı. Güneydoğu'da Doğu'da şehit olan kardeşlerimizin canları bizden kıymetli değildir açıklaması yaptılar. Bu çok değerli açıklamadır. Bu olayla ilgili kimin, ne manşeti attığına bakarsınız kimin basın özgürlüğünden yana olduğunu göreceksiniz. Halk batıl ile Hak olanı ayırt edecektir."