Cumhurbaşkanı'ndan muhalefete: Bunlar acemi, seçim beyannamelerini göndersinler yardımcı olayım!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin seçim bildirgesindeki "başkanlık" bölümü için görüşlerini Başbakan Ahmet Davutoğlu'na aktardığı yönündeki açıklamasına muhalefetten gelen tepkilere ilişkin olarak, "Ben AK Parti'nin seçim bildirgesini okudum diye bir beyanda bulunmadım" dedi. "Başbakan bana 'Başkanlık sistemiyle ilgili beyannameyi ben yazdım, yazacağım dedi' Ben de görüşlerimi kendisine aktardım" diyen Erdoğan, "Muhalefetten gelecek seçim beyannameleri için de yardımcı olurum. Özellikle başkanlık ile ilgili kısımlarına. Ben ülkemde 40 yıldır siyaset yapıyorum. Bunlar siyaset acemisi. Kendilerine yardımcı olurum" ifadesini kullandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye Slovenya dediğimiz zaman bundan sonra buralar bizim için yakın ülkeler. Enerji ve otomotiv alanında işbirliği yapabiliriz.

THY haftanın her günü bir sefer Slovenya'ya geliyor. Bunu 10'a çıkaracağız.

23-24 Nisan'da Çanakkale'de kutlayacağız. Kendilerini oraya bekliyorum. Şu ana kadar 30 devlet başkanında söz aldık.

Soru ve Cevap

İki ülke arasındaki somut işbirliği Türkiye'nin çevre ülkelerdeki güvenlik çözüm önerilerine ne katkı sağlar?

Terör uluslararası bir sorundur. Bizim ülkemize giriş yasağı koyduğumuz bir liste söz konusudur. Geri gönderdiğimiz 1200 kişidir. Bize liste verildiği takdirde bizim sınırlarımızdan asla giremez. Her gelen turisti paketlersek bu da olmaz. Biz Daiş diyoruz. Biz onlara IŞİD demiyoruz. DAİŞ'le işbirliği iddiası ahlaksızlık olur. Bu hem İslam'a hakaret olur hem de terörist bir örgütü devlet olarak tanımış olursunuz.

‘Muhalefete yardımcı olurum’

- Muhalefetin şahsınıza yönelik AK Parti'nin seçim beyannamesini okuduğunuza yönelik eleştirisi var? Neler diyeceksiniz?

Seçim bildirgesini okudum diye bir beyanım olmadı. Başbakan bana "Başkanlık sistemiyle ilgili beyannameyi ben yazdım, yazacağım dedi" Ben de görüşlerimi kendisine aktardım. Muhalefetten gelecek seçim beyannameleri için de yardımcı olurum. Özellikle başkanlık ile ilgili kısımlarına. Ben ülkemde 40 yıldır siyaset yapıyorum. Bunlar siyaset acemisi. Kendilerine yardımcı olurum.

Yemen'de neler oluyor? Bir mezhep çatışması olur mu?

Yemen'in toprak bütünlüğüne karşı bir saldırı var. Biz Suudi Arabistan'ın başlattığı harekatı destekliyoruz.