Cumhurbaşkanı Erdoğan, şike davasından sonra ilk kez Aziz Yıldırım ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile 3 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen şike operasyonunun ardından ilk kez bir araya gelecek.

Şike davası sürecinde Yıldırım ile birlikte cezaevine giren asbaşkan İlhan Ekşioğlu, Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve davada tutuksuz yargılanan Ali Yıldırım da bu davetin konukları arasında. Görüşmeye yrıca Fenerbahçe genel sekreteri Mahmut Uslu da davet edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sarı lacivertli kulübün yöneticileri ile Kulüpler Birliği Toplantısı'nın ardından ayrı bir toplantı ve görüşme yapacağı ve yaşananları birebir sarı lacivertli yöneticilerden dinleyeceği öğrenildi.

3 Temmuz 2011'de başlayan operasyonda silahlı terör örgütü kurmak ve şike suçlaması ile cezaevine konulan başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler daha sonra davanın yeniden görülmesi üzerine beraat etmişler ardından da kumpas davası açmışlardı. Bu kapsamda çok sayıda kişi de tutuklanmıştı.