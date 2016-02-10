Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sen ne işe yarıyorsun Birleşmiş Milletler, bizimle dalga mı geçiyorsun!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in, sınırına gelen sığınmacılar için Türkiye'ye yaptığı “Kapıları açın” çağrısına, “Sen ne işe yarıyorsun Birleşmiş Milletler, bizimle dalga mı geçiyorsun!” cevabını verdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dün Halep’ten kaçan binlerce Suriyeliye sınır kapısını açması için Türkiye’ye çağrıda bulunmuştu. 20. Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu çağrıya cevap verdi. Erdoğan, “Suriye'de yaşanan hadise artık soykırım halini almıştır. Bu sorunun sebebi olan Esad rejimine kör ve sağır kalmak ibret vericidir. BM ne diyor 'içeri alın'. Sen ne işe yarıyorsun? 3 milyon insanı evimize biz aldık. Siz ne aldınız, diğer ülkeler ne aldı?” diye konuştu.

“BM olarak bize 455 milyon dolar destek verdiniz, biz 10 milyar dolara yakın harcama yaptık” diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer harcamaları konuşmuyorum. Hani, verin desteklerinizi. Proje de, gelir de her şey ortada. Hala plan getir, proje getir. Kendileri geziyorlar, görüyorlar hala 'plan proje getir' diyorlar. Siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz?"