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Erdoğan: Ne bölücü değilsin ya, bölücünün ta kendisisin

Erdoğan: Kılıçdaroğlu benim muhatabım değil ama... Meydanlar boş diyor, Şanlıurfa'da meydanlara baksın

24 Mayıs 2015 21:48

Şanlıurfa mitinginde Kürtçe Kuran-ı Kerim gösterip, Diyanet İşleri üzerinden HDP'ye yönelik eleştirilerini sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türk dediler, Kürt dediler, bizi ayrıştırdılar. Meydana çıkıyor, ben bölücü değilim, ne bölücü değilsin ya, bölücünün ta kendisisin. Sözde müftü çıkıyor, “beni partimin dini Zerdüştlük olsa yine aday olurum” diyor. Ne hale düşmüşler ya" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle:

Bugün burada 278 ayrı eserin açılışını yapıyoruz. TOKİ 803 konutun ve sosyal tesislerin inşasını tamamladı. Biz diğerleri gibi, ana muhalefetin başındaki zat gibi hep -cek -cak demiyoruz. Bana 4 yıl verin işsizliği bitireceğim diyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu.

 

‘Kılıçdaroğlu muhatabım değil ama...’

 

Seçimlerde rehavet var dediğimde Kılıçdaroğlu "Cumhurbaşkanı konuşurken meydanları boş görüyor ondan öyle dedi' diyor. Kılıçdaroğlu benim muhatabım değil ama Şanlıurfa'nın meydanı ortada. Şanlıurfa'nın meydanı böyle kalabalık görmüş mü?

 

‘Bugün bir istisna yaşıyoruz’

 

Ben her temel atma törenine katılmam biliyorsunuz. Bugün bir istisna yaşıyoruz. Şehir hastaneler benim sevdamdır. Şanlıurfa'ya bir şehir hastanesi kuruyoruz. Bugün Şanlıurfa şehir hastanesinin temel atma törenini gerçekleştireceğiz.

 

Kürtçe Kuran gösterdi

 

Sen Kur'anı dedenden babandan öğrendiysen Kur'an ne diyorsa onu yaparsın.

Türk dediler, Kürt dediler, bizi ayrıştırdılar. Meydana çıkıyor, ben bölücü değilim, ne bölücü değilsin ya, bölücünün ta kendisisin. Sözde müftü çıkıyor, “beni partimin dini Zerdüştlük olsa yine aday olurum” diyor. Ne hale düşmüşler ya.

 

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